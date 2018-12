Polícia Militar apreende cocaína em Espinosa

A Polícia Militar apreendeu embalagens com cocaína, no bairro Araponga, em Espinosa. Segundo a PM, um homem de 32 anos foi visto em atitude suspeita e, quando os militares se aproximaram, ele arremessou um papelote de cocaína.

Foi encontrada na casa do suspeito a quantia de R$ 475,50 e 131 invólucros da droga. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão, em Janaúba, e a droga apreendida.

Jiboia na carroceria

O Corpo de Bombeiros capturou uma jiboia de 2 metros ontem em Montes Claros. O réptil estava na carroceria de um carro. Conforme o motorista, a serpente foi transportada de Itacambira a Montes Claros no domingo. O animal foi entregue

ao Ibama.

Tentativa de homicídio

Um homem de 22 anos foi baleado no último domingo, no bairro Santo Antônio II, em Montes Claros. Uma moto se aproximou do rapaz, durante a madrugada, quando o piloto efetuou oito disparos. Seis deles atingiram o rapaz, que

foi levado consciente para o hospital.