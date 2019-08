Dois homens foram presos com tabletes de maconha no bairro Ibituruna, em Montes Claros. Um deles chegou a colocar a droga dentro de uma lixeira, quando percebeu a chegada da guarnição da Polícia Militar. Já era realizado monitoramento na região pela PM, que recebeu denúncias de que drogas seriam entregues no local. Ainda durante a ação, um homem conseguiu fugir, mas já foi identificado. Os detidos foram encaminhados para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.