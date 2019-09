Os dois meninos que depredaram a Escola Municipal Eva Ruas, em Mirabela, foram encontrados. Os vândalos são irmãos, têm 11 e 13 anos e estudam na escola que danificaram. Eles foram entregues à polícia pela própria mãe, que viu pertences da escola com os garotos. O crime ocorreu na última terça-feira, levando 240 alunos a ficarem sem aulas.

Além de destruir a escola onde estudam, os meninos fizeram churrasco com as carnes que seriam usadas na merenda. Toda a estrutura física e material da instituição foram danificados. Os irmãos picharam as paredes, quebraram eletroeletrônicos e espalharam mantimentos por todas as salas.

“Tivemos um grande prejuízo. Mais de R$ 17 mil, somente em equipamentos de informática. Infelizmente, não temos caixa para repor tudo. Os alimentos destruídos eram, inclusive, para a merenda da semana”, contou a diretora Telma Ramos.

Os irmãos chegaram em casa com um notebook levado da escola durante o ato de vandalismo. A mãe dos garotos suspeitou e levou os filhos à polícia. Para os militares, a mãe pediu desculpas pelo ocorrido. Os irmãos foram levados para delegacia de Montes Claros.



FAXINA

Os professores da Escola Eva Ruas trocaram os apagadores e livros por buchas e sabão, para limpar a sujeira deixada pelos alunos. Também participaram do mutirão de limpeza pais e voluntários. Os alunos continuaram sem aula até que todos os reparos fossem feitos.