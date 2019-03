Em três dias de Carnaval, as principais ocorrências registradas no Norte de Minas estão relacionadas ao tráfico de drogas. Pelo menos nove pessoas foram presas e dois menores apreendidos por envolvimento nesse tipo de crime. Várias apreensões foram realizadas pela Polícia Militar.

Em algumas situações, quem está com o entorpecente nem se preocupa com a discrição. As tentativas de comercialização ocorrem próximo ou até dentro dos blocos.

Em Grão Mogol, uma das principais cidades da região com programação carnavalesca, duas pessoas foram presas por vender drogas próximo ao circuito da festa. Foram apreendidos 157 papelotes de cocaína e 23 buchas de maconha.

Januária também está entre os principais municípios que está sediando os festejos. Lá, a Polícia Miliar apreendeu 710 gramas de maconha e 123 pinos de cocaína. Ninguém foi preso.

Em São João do Paraíso, três homens e uma mulher foram detidos vendendo drogas. O grupo foi encontrado após perseguição policial por causa de um roubo de motocicleta. Com eles, a polícia apreendeu porções de maconha, cocaína, dinheiro e uma arma de fabricação artesanal.

Em Salinas, um homem foi preso com 20 porções de maconha, 62 pedras de crack e 12 papelotes de cocaína. Na cidade de Espinosa, outro detido com 56 buchas de maconha.



HOMICÍDIO

Em Bocaiuva, um adolescente de 17 anos foi assassinado dentro do circuito de Carnaval. Os suspeitos são dois rapazes, um de 15 e outro de 18 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima e os autores teriam se desentendido minutos antes do crime. Eles chegaram a trocar socos e empurrões.

Ainda não se sabe qual dos dois suspeitos atirou no adolescente, que foi atingido no tórax. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital da cidade.

Além das drogas e prisões, a PM tirou de circulação cinco espingardas tipo poveira, em Porteirinha. Um adolescente de 14 anos foi apreendido, portando uma garrucha calibre 22.

O jovem estava atrás do palco, dentro do circuito de Carnaval de Brasília de Minas. Ele alegou que a arma pertencia a um homem de 21 anos, que foi preso em flagrante.

Para os cinco dias de folia, a PM empenhou 2.500 policiais, até mesmo os da área administrativa. Somente em Montes Claros são 900 militares.