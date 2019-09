Na noite de ontem, no Centro de Montes Claros, câmeras de segurança flagraram um homem arrombando um carro que estava estacionado, próximo a igreja Catedral. A ação durou um minuto.

O suspeito com uma mochila nas costas passa ao lado do veículo e ao perceber que não havia ninguém por perto, ele volta e arromba a janela do passageiro. Nas imagens é possível ver que ele rouba os pertences de dentro carro e guarda na bolsa.

Ainda não há pistas do suspeito.