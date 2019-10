Um idoso de 77 anos foi amarrado dentro da própria casa e teve mais de R$ 4 mil roubados, no bairro Cândida Câmara, em Montes Claros. A polícia está à procura dos bandidos, que após o crime fugiram levando o veículo da vítima, abandonando-o na saída de Januária, na MGC-135. O idoso relatou à PM que, ao estacionar o carro para entrar em sua residência, foi rendido pelos criminosos com uma “gravata”. Um deles estava armado. A vítima foi levada ao hospital, devido a ferimentos. Ninguém foi preso

Pedestre morre atropelado na BR-134

Em Curvelo, um pedestre de 53 anos morreu na noite de segunda-feira, depois de ser atropelado por um carro na BR-135. O automóvel pertencia à Câmara Municipal de São Francisco e iria em direção à capital mineira. O boletim de ocorrência com informações repassadas pelo motorista foi feito pela Polícia Militar Rodoviária. Uma testemunha apontou que o motorista apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica. O carro ficou danificado e removido por guincho para Montes Claros.

Corpo de homem é achado com 10 tiros

Na noite dessa segunda-feira, o corpo de um homem foi encontrado em uma estrada rural de Augusto de Lima, às margens da BR-135. De acordo com a polícia, o homem já teria passagens por diversos crimes. O corpo foi encontrado por um motorista que passava pelo local e acionou os militares. A suspeita é que ele tenha sido morto durante a madrugada. A perícia foi até o local e constatou 10 perfurações no rosto e no tórax. Ninguém havia sido preso até esta publicação.