Mais de 20 pessoas ficaram feridas em dois acidentes em estradas do Norte de Minas ontem. A chuva pode ter contribuído para as batidas.

Na BR-365, em Claro dos Poções, uma van, um carro e um caminhão se envolveram em um acidente na manhã de ontem. De acordo com testemunhas, a van atingiu a traseira do carro e a traseira do caminhão. Todos seguiam no mesmo sentido. O carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros. Dezenove pessoas se feriram.

Devido à quantidade de vítimas, o Corpo de Bombeiros e o Samu utilizaram o helicóptero Arcanjo, que conduziu pelo menos duas vítimas com ferimentos mais graves.

Na BR-251, em Francisco Sá, duas pessoas ficaram feridas depois que uma van bateu na traseira de uma carreta, no início da tarde de ontem. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros.