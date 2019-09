Em menos de uma semana é registrado dois acidentes no mesmo trecho no bairro Ibituruna. Nas duas vezes, a colisão foi entre carro e moto – o cruzamento entre as ruas Pedro Alves Cabral com a Monte Pascoal é um dos pontos que mais te acidentes em Montes Claros.

Dessa vez, o motociclista foi arremessado a vários metros de distância pelo carro – o veículo chega a passar por cima do motoqueiro. Todas as vítimas tiveram ferimentos leves.

Confira o vídeo: