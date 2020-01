Uma pessoa morreu, após um acidente entre duas carretas e um veículo de passeio, na BR-251, na altura do KM 454, em Francisco Sá, no Norte de Minas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma das carretas invadiu a contramão e bateu de frente com a outra. O carro de passeio, que vinha logo em seguida, não conseguiu frear. Após o choque, o veículo de pequeno porte pegou fogo, que foi controlado por populares, até a chegada do resgate.

O motorista de uma das carretas não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O outro ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com ajuda do Suporte Aéreo Avançado de Vida (Saav), sendo encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros. De acordo com o hospital, o paciente passou por cirurgia e o estado de saúde dele era estável.

Os bombeiros precisaram do auxílio de um guincho para arrastar uma das carretas e ter acesso às vítimas presas às ferragens.



CRIANÇAS

No carro que pegou fogo havia quatro pessoas, entre elas, duas crianças. Todas tiveram ferimentos leves e conseguiram sair antes que as chamas se alastrassem. Elas foram encaminhadas ao hospital de Francisco Sá por populares, antes da chegada dos Bombeiros.



INTERDIÇÃO

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a pista ficou interditada até que se espalhasse pó de serragem, para evitar derrapagem em decorrência do derramamento de óleo na pista.