Uma bola, um cesto e cinco jogadores de cada lado em quadra durante um dia inteiro. Este será o desafio da 1ª Maratona 12 horas de Basquete promovido pelo Departamento de Educação Física do Colégio Indyu, com data marcada para 7 de dezembro, em Montes Claros.

Além da diversão esportiva, a programação está recheada. O evento não tem fins lucrativos e ocorrerá na própria quadra da instituição, das 8h às 20h. A ideia é incentivar a prática de esportes aliada à formação e bem-estar humano e social.

A edição seguirá as regras oficiais da Federação Internacional de Basquete (FIBA), exceto tempo e composição da equipe. Serão times compostos por várias categorias em uma única partida.

Para o campeonato de arremesso de três pontos, a duração será de 60 minutos e 44 tempos (por rodadas), com 15 minutos de jogo.

As inscrições são individuais, limitadas e são oferecidas 120 vagas. Para participar, os interessados precisam comprar a camisa no valor de R$ 20 – um time será na cor verde e, o outro, amarela. O primeiro lote se encerra em 3 de dezembro. Os atletas poderão comprar as duas e jogar em qualquer um dos times.

Durante toda a programação os participantes terão direito a lanches para reforço alimentar. No local, eles receberão o auxílio de fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros e psicólogos.



ENCERRAMENTO

De acordo com o professor de educação física Rubem Ribeiro, a maratona marcará o fim das práticas esportivas neste ano. “É o encerramento das atividades da escolinha de basquete do Indyu. Serão 12 horas jogando sem parar, sem intervalo. Duas equipes serão formadas: uma com camisa verde, outra, amarela”.

Do lado de fora da quadra um DJ animará o público. Rubem conta que o espaço será de integração, diversão e que poderão participar todos os amantes do basquete. “Basta adquirir uma camisa no valor de R$ 20, entrar em quadra, brincar e se divertir até quando aguentar. Pode sair e entrar quantas vezes quiser. Vamos começar com as crianças. Podem participar pessoas de todas as idades. Iniciando com 6 anos de idade”.

Informações sobre as inscrições podem ser adquiridas no colégio, localizado na rua Pinheiro, 186, Centro, ou pelos telefones 99955-3627 (Rubem Ribeiro), 99959-4710 (Edward Martins) e 2101-9595 (Indyu).

