O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), está em isolamento domiciliar nesta segunda-feira (16) após ter tido contato com paciente que foi confirmado com a Covid-19. O gestor não tem sintomas, mas cancelou compromissos e despachará de casa. O chefe do Executivo estadual realizará exame específico para coronavírus nas próximas horas.

As informações foram repassadas durante entrevista coletiva, que ocorre na Cidade Administrativa, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, no fim dessa tarde.



De acordo com o Secretário Geral do Estado, Mateus Simões (Novo), Zema participaria do evento e precisou deixar o local às pressas, uma hora antes do início da coletiva, seguindo recomendação médica.

Ainda segundo Simões, o governador esteve em contato, no fim da semana passada, com uma pessoa que testou positivo e também não apresentava sintomas da Covid-19. Zema deixou o prédio sem utilizar o elevador, para evitar risco de contágio.