A saúde de Montes Claros pede socorro e mobiliza a Câmara em busca de soluções. O vereador Valdivino Antunes (PMDB), que também é médico efetivo do município, entrou com requerimento para solicitar ao prefeito Humberto Souto (PPS) uma resposta imediata aos problemas da área no município. Parlamentar recebeu apoio de todos os vereadores.



“Pedimos um mutirão da área de saúde. O povo não suporta mais. Há uma demanda reprimida de mais de 20 mil exames para serem autorizados. Tem gente que já morreu. A demora é muita. Quem precisa de um raio-x não consegue, tomografia também não, ressonância nem se fala e até o exame de sangue, que é mais simples, tem demanda reprimida”, declarou.



Para Valdivino, a saúde é um setor que deve ser tratado com carinho e atenção, mas não é isso que está acontecendo na cidade.



“Nós pedimos diretamente ao prefeito porque ele mesmo falou com todas as letras que os secretários não mandam nada. Esta semana atendi a um senhor que já foi operado do abdômen seis vezes e chegou com uma hérnia muito grande. Eu mandei imediatamente ao Hospital Universitário, porque se mandar para a secretaria, não vai resolver. É lamentável, mas é a verdade”, afirmou Valdivino.



INACEITÁVEL

Também médico e membro da Comissão de Saúde do Legislativo, o vereador Marlon Xavier (PTC) usou a tribuna para fazer coro a Valdivino. Ele diz que a situação atingiu níveis inaceitáveis.



“Retornaram com a gestão plena para o município, mas a responsabilidade está pouca. A secretária tem que se dedicar mais, a Central tem que se dedicar mais e dar respostas à população. O mutirão é essencial”, disse.



De acordo com o vereador, são cerca de 2 mil pedidos de ultrassom por mês e a oferta deixa a desejar.



“Estou citando o ultrassom, que é um exame simples. Se a oferta é, por exemplo, de 500 exames, ficam 1.500 pessoas correndo pela rua, se humilhando, fazendo vaquinha e rifa para conseguir fazer um exame”, diz o parlamentar.



Segundo Marlon, o aparelho de ultrassom está disponível no Hospital Alpheu de Quadros, mas não tem médico, nem implemento salarial para aumentar o número de exames.



A secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, foi procurada para falar sobre o assunto, mas não atendeu às ligações até o fechamento desta edição.