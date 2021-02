Montes Claros começa a vacinar nesta terça-feira (9) contra a Covid-19 os idosos com 85 anos ou mais. A estimativa do município é a de que esse público some mais de 5.600 pessoas, incluídos aí os maiores de 90 anos que começaram a ser imunizados na última sexta-feira e continuam a receber a dose de proteção.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é para que os idosos permaneçam em casa, pois todos os cadastrados no sistema municipal de saúde serão imunizados em suas residências.

Outra opção para a imunização é o drive-thru de vacinação montado no Estacionamento Sul do Montes Claros Shopping. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 20h.

Para a vacinação no drive-thru, será necessário apresentar documentos pessoais (Identidade, CPF e Comprovante de Endereço). Também é aconselhável levar a Carteira Nacional de Saúde (CNS).

Os idosos com mais de 90 anos podem também comparecer ao drive-thru para receber a imunização. Esse público que vive na zona rural também já está sendo vacinado. A aplicação do imunizante está sendo realizada pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) nas casas dos idosos.

Segundo números que constam no Vacinômetro – plataforma do governo de Minas que mostra os dados de vacinação no Estado –, Montes Claros imunizou, até agora, 7.285 pessoas, sendo 7.009 profissionais da saúde, 248 idosos em asilos e 28 deficientes institucionalizados.



SEGUNDA DOSE

No balanço ainda não constam os números de aplicação da segunda dose da vacina em Montes Claros, que também teria sido iniciada na última semana no grupo prioritário da primeira etapa.

Em Belo Horizonte, a técnica de Enfermagem do Hospital Eduardo de Menezes (HEM), Maria Bom Sucesso Pereira, de 57 anos, a Cecé, primeira mineira a ser imunizada contra a Covid-19, em 18 de janeiro, recebeu nesta segunda-feira (8) a segunda dose da CoronaVac.

“Quando eu recebi a primeira dose, a sensação era de luz no fim do túnel. Agora, sinto que retirei dos ombros um grande peso, porque tenho certeza que eu posso trabalhar com mais segurança. Estou imunizada e não corro mais perigo. Estou me sentido vitoriosa e feliz”, comemorou.

Até o momento, mais de 300 mil pessoas receberam o imunizante em todo o Estado, e mais de 24 mil já tomaram a segunda dose. Os profissionais da área da saúde foram os mais vacinados, com mais de 270 mil doses aplicadas, sendo que 21,5 mil já receberam a segunda dose.



MAIS PROTEÇÃO

No último domingo (7), Minas Gerais recebeu mais um lote contendo 315,6 mil doses de vacina Sinovac/Butantan para dar início à quarta etapa da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação conta a Covid-19 no Estado.

O carregamento, composto por 1.578 caixas, chegou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.