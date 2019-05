Mesmo com a recomendação do Ministério da Saúde para que os municípios que não atingiram a meta de 90% de proteção contra a gripe prorroguem a Campanha de Vacinação, a Secretaria de Saúde de Montes Claros informou que finaliza a mobilização nesta sexta-feira.

Na cidade, 78,22% do grupo preconizado foi vacinado. Os idosos lideram o ranking dos que mais buscaram proteção contra o vírus. Na outra ponta, as gestantes são as que menos frequentaram as salas de vacinação.

A campanha, que começou em todo o país no dia 10 de abril, estava marcada para ser encerrada em 31 de maio. No entanto, sem conseguir atingir a meta na grande maioria dos municípios, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse na noite da última segunda-feira que a ação seria prorrogada.

“A gente prorroga porque não tem porque não prorrogar. A gente coloca uma meta no tempo para ver se as pessoas se conscientizam, se as secretarias se conscientizam. Eu vou premiar as que fizeram o dever de casa. Essas sim. E vamos ajudar, vamos ver o que é que se pode ajudar naquelas que não conseguiram”, disse.

A meta do Ministério da Saúde era vacinar 90% do público-alvo, composto por 59,4 milhões de pessoas, até o dia 31. No entanto, até segunda-feira, 42,5 milhões de pessoas haviam sido vacinadas. O número corresponde a 71,6% do público-alvo.

São considerados grupos prioritários gestantes, idosos, crianças de seis meses a seis anos incompletos, mulheres com até 45 dias pós-parto, indígenas, professores, trabalhadores da saúde, funcionários do sistema prisional, profissionais das forças de segurança e salvamento, população privada de liberdade, pessoas com comorbidades.

Em algumas cidades, como Belo Horizonte, a campanha será estendida até 7 de junho. Já em Montes Claros, onde a campanha encerra nesta sexta, a meta era vacinar 15.762 crianças, 12.306 trabalhadores da saúde, 4.437 gestantes, 729 puérperas, 33.786 idosos, 14.597 comorbidades, 4.689 professores, 879 privados de liberdade e 327 funcionários de presídios. Porém, nenhum destes grupos atingiu a cobertura vacinal de 90%. De acordo com o setor de imunização do município, o de idosos foi o que mais se aproximou, chegando a 88,23% de imunizados.

Entre as crianças, somente 67,63% receberam a dose. A situação das mulheres grávidas é ainda mais crítica, com apenas 55,92% de imunizadas.

Segundo o médico infectologista Tiago Soares, do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, caso a gestante seja acometida pela gripe, pode haver complicações para o feto.

“É mais comum que, além dos sintomas clássicos (febre, coriza, dor, indisposição), surjam complicações, como pneumonia e outras infecções respiratórias. Em situações extremas, isso chega a levar à morte”, pondera o especialista.



DOSES DISPONÍVEIS

Quem não se vacinou durante o período estabelecido pelo Ministério da Saúde, pode procurar um dos 18 postos de saúde de Montes Claros e solicitar a dose fora da campanha. As vacinas que sobrarem após 31 de maio ficarão disponíveis também para o restante da população, que está fora do grupo prioritário.

No Norte de Minas, pelo menos 460mil pessoas deveriam ser imunizadas, mas 93 mil ainda não procuraram os postos de saúde. Segundo a Superintendência Regional de Saúde (SRS), das 86 cidades da região, apenas 12 atingiram a meta. Outras 27 estão com 80% da população imunizada.