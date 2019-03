Minas Gerais antecipa a campanha de vacinação contra a influenza, infecção que provoca várias doenças respiratórias, dentre elas a gripe. Neste ano, a ação começará em 10 de abril em todos os postos de saúde mineiros, duas semanas antes do que em 2018. A campanha prosseguirá até 31 de maio e o dia “D” de Mobilização Nacional será em 4 de maio.



O motivo da antecipação, segundo a coordenadora Estadual de Imunização da Secretaria de Saúde, Josianne Dias Gusmão, é o registro de casos no Estado do Amazonas, onde somente neste ano foram notificados 666 suspeitos, sendo confirmados 107 para H1N1 e 28 mortes.



Lá, a campanha de vacinação teve início no último dia 20, sendo antecipada em 21 dias em relação aos demais estados do país.



A coordenadora de imunização nega risco de surto em Minas. Segundo ela, as vacinas chegaram antes ao Estado porque houve uma mobilização nacional por causa do Amazonas. “O que temos que manter é a vigilância e conseguir atingir a meta de cobertura para evitar casos complexos, de hospitalização e óbitos. Por isso, o público-alvo deve comparecer aos postos para se proteger”, explica.



Em Minas, a meta é imunizar 6.018.977 pessoas, o que representa 90% do público-alvo. Para organizar melhor a campanha, a SES montou uma estratégia para mobilizar a população.



DIVISÃO

A intenção é vacinar as crianças e atualizar a caderneta entre os dias 10 e 19 de abril. De 22 de abril até 31 de maio, serão imunizados os demais grupos prioritários.



“Essa campanha envolve um volume muito grande de pessoas e a estratégia de dividir em etapas é para evitar filas. A recomendação é essa e as doses vão ser disponibilizadas de acordo com o público-alvo de cada etapa. Cabe a cada município organizar isso”, esclarece a coordenadora de imunização.



Este ano já foram notificados, em Minas, 298 casos hospitalizados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo dez associadas a influenza. Em relação aos óbitos de SRAG, foram notificados 23 casos suspeitos e nenhum ainda foi associado à infecção por vírus da influenza.



No mesmo período de 2018, segundo a SES, foram 388 casos notificados de SRAG hospitalizada, sendo 19 casos associados à infecção por vírus influenza. Entre os óbitos, foram 49 notificações de SRAG hospitalizada e um óbito foi associado ao vírus influenza no mesmo período avaliado.



AMPLIAÇÃO

Além da antecipação da campanha, o público-alvo foi ampliado. Até 2018, somente crianças de até 4 anos podiam receber a vacina gratuitamente. Agora, a dose será aplicada em menores de 6 anos – 5 anos, 11 meses e 29 dias.



Também fazem parte do público-alvo adultos acima de 60 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas e portadores de doenças crônicas. Adolescentes e jovens apreendidos, a população carcerária e agentes prisionais também podem receber a vacina sem custo.