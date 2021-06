Criada por voluntários, uma plataforma digital que reúne sites de várias empresas ajuda as pessoas a adquirir máscaras PFF2 ou N95 – mais seguras contra o coronavírus devido ao tipo de material usado na confecção e ao acabamento, que se ajusta melhor ao rosto – a preços mais acessíveis.

No “PFF para Todos”, é possível encontrar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) por R$ 1,75, sem a necessidade de comprar grandes quantidades. Lá, o consumidor consegue filtrar preferências, como qual modelo ou fabricante desejados. Também são repassadas dicas sobre a utilização correta.

As máscaras PFF2 (sigla para Peça Facial Filtrante) têm fibras sintéticas capazes de “atrair” as partículas que entram em contato com o equipamento, evitando a entrada nas vias respiratórias. A eficácia de filtração é superior a 95%.

Alguns modelos têm válvulas. Esses, no entanto, devem ser evitados durante a pandemia do coronavírus, pois o equipamento serve para facilitar a saída de ar. Ou seja, se a pessoa com o EPI estiver contaminada, poderá transmitir para outras sem a devida proteção.

As PFF2 podem ser reutilizadas, mas é proibido lavar com sabão, passar pano úmido, desinfetantes ou qualquer produto químico. Após o uso, o ideal é deixar ela “descansar” de três a sete dias. A validade varia, conforme a utilização. A recomendação é descartar o produto imediatamente se rasgar ou ficar com um aspecto envelhecido.



DE PANO

Na semana passada, um estudo conduzido por cientistas do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) reforçou a maior eficiência das máscaras PFF2.

Conforme a pesquisa, as máscaras de algodão, mais comumente usadas pela população na prevenção da Covid-19, têm eficiência de 20% a 60%.

Conforme os pesquisadores, grande parte da população pode estar utilizando EPIs que não oferecem proteção significativa contra o coronavírus. Apesar disso, reforçaram que qualquer tipo reduz a dispersão de gotículas e aerossóis emitidos por infectados sintomáticos ou assintomáticos.



SOLIDARIEDADE

Doações para pessoas carentes também são organizadas pela plataforma “PFF para Todos”. Interessados em fazer a distribuição gratuita podem cadastrar as ações nos sites parceiros. Em Minas, existe uma iniciativa em Sete Lagoas, na região Central.

* Especial para o Hoje em Dia, com Agência Brasil