Os sintomas da cardiomiopatia de Takotsubo são bem parecidos com os de uma doença, digamos, mais “familiar”: o infarto. Com a pandemia, essa doença pouco falada e também batizada como “síndrome do coração partido”, pode se agravar e vem avançando entre as mulheres.

Segundo a especialista em Clínica Médica e Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) Patricia Lages, durante a pandemia houve alta de quatro a cinco vezes no diagnóstico dessa patologia.

“O momento afetou severamente a saúde emocional de todos: o medo do contágio, a perda de entes queridos, a piora da condição econômica, tudo isso contribuiu para elevar os níveis de estresse, ansiedade e surgimento ou piora de quadros de depressão, aumentando o número de casos da doença”, avalia.

O turbilhão de emoções que também engloba momentos de extrema felicidade, como casamentos, nascimentos ou festas surpresa, influencia no enfraquecimento da câmara principal de bombeamento do coração e causa o surgimento da enfermidade.

“A descarga acentuada de adrenalina na corrente sanguínea causa uma desordem transitória, na maioria das vezes, e segmentar no ápice do ventrículo esquerdo, que provoca falhas no bombeamento de sangue e pode, inclusive, muito raramente, levar à morte”, alerta a especialista.

Com o desarranjo, a câmara do coração assume um formato semelhante ao de um vaso usado para pescar polvos, muito utilizado no Japão, por isso: tako = polvo + tsubo = vaso, pote.

Esse fator causa o surgimento de sintomas como falta de ar, dor no peito, sudorese, arritmias, fadiga e tontura, que podem ser facilmente confundidos com o infarto.

“O que irá diferenciar é que na síndrome de Takotsubo, durante análise pelo cateterismo, os vasos permanecem normais, sem obstrução, ou seja, sem entupimento das artérias. Já no infarto ocorre o entupimento”, esclarece Patrícia Lages.

O diretor Científico do Grupo de Estudos de Miocardiopatias ligado ao Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Evandro Tinoco Mesquita, explica que a doença também é observada em homens. No entanto, é mais comum em mulheres. Embora não haja uma explicação científica, a hipótese apontada é que há uma relação com a queda do estrogênio feminino.

“Após a menopausa, o risco é maior porque existe um déficit desse hormônio, que é um elemento importante da microcirculação”, explica. Evandro Tinoco ainda alerta que, para homem ou mulher, quando há qualquer sintoma citado, o ideal é buscar ajuda médica.

A ação às primeiras manifestações deve ser urgente, com exames clínicos, ecocardiografia e cateterismo cardíaco conduzidos por um médico habilitado, capaz de identificar a diferença entre o Takotsubo e o infarto.

O tratamento para a síndrome do coração partido geralmente é feito com medicamentos que reduzem a pressão arterial e controlam a frequência cardíaca para normalizar o funcionamento do órgão. Em casos graves é utilizado o suporte mecânico.

Não há evidências científicas de uma estratégia para evitar a doença, mas o médico acredita que bons hábitos com foco na redução do estresse podem ajudar. “Técnicas de relaxamento e atividade física podem ser boas opções”.

Causas

- Morte inesperada de um familiar ou amigo

- Ser diagnosticado com uma doença grave

- Perder uma grande quantidade de dinheiro

- Separar-se da pessoa amada (divórcio, por exemplo)

* Tais situações provocam alta na produção de hormônios do estresse no organismo, que podem gerar contração de alguns vasos cardíacos,

lesando o coração.



Sintomas

- Aperto no peito

- Dificuldade para respirar

- Tonturas e vômitos

- Perda de apetite ou dor no estômago

- Raiva, tristeza profunda ou depressão

- Dificuldade para dormir

- Cansaço excessivo

- Perda de autoestima, sentimentos negativos ou pensamento suicida

*Especial para o Hoje em Dia