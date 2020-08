Um dos mais consagrados eventos da Associação Presente, o 4° Congresso Nacional de Oncologia acontece no próximo dia 20 de agosto, quinta-feira às 19h, em formato online, e tem como abertura a palestra de Rossandro Klinjey e Leila Ferreira, com o tema “Dias melhores virão”.

A programação do evento que se estende até o dia 22 de agosto, sábado, conta com mais de trinta palestrantes de renome nacional e internacional, e com mesas de discussão que abordam temas de relevância para o avanço dos tratamentos oncológicos e da promoção da saúde no Brasil: oncologia genética, imunoterapia, contribuição da inteligência artificial na oncologia, câncer de mama, colo do útero, pulmão, tumores urológicos, hematológicos, advocacy, cuidado integral e cuidados paliativos, além do reflexo da Covid-19 no tratamento oncológico.

Respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde em decorrência da pandemia, o Congresso foi planejado especialmente para que os congressistas e participantes tenham acesso a todo o conhecimento disponibilizado, diretamente do conforto de suas casas e sem risco de contágio através de aglomerações. Com excelentes temas multidisciplinares o evento é voltado para profissionais e acadêmicos da área da saúde como médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos, e para o público em geral, que tem a opção de assistir apenas a palestra de abertura.

As inscrições para o Congresso estão no terceiro lote devem ser feitas pelo site: www.congressooncologia.com.br. O valor das inscrições para acadêmicos é de R$ 50,00 (cinquenta reais), para médicos e demais profissionais R$ 130,00 (cento e trinta reais), e R$40,00 (quarenta reais) para aqueles que optarem por ter acesso apenas a palestra de abertura. O certificado de participação no evento terá carga horária de 40 horas.

O valor arrecadado será destinado à manutenção da Associação Presente e à construção do Centro de Cuidados Paliativos Jesuína Rosa Silva que atenderá pacientes carentes que enfrentam o câncer em estágio avançado de maneira humanizada, através de atendimento multiprofissional da Associação Presente. Mais informações sobre o evento pelo telefone (38) 3213-4296 ou pelo Whatsapp (38) 98834-0105.

SERVIÇO

Evento: 4° Congresso Nacional de Oncologia

Data: 20 a 22 de agosto de 20202

Site: www.congressooncologia.com.br

Mais informações: Associação Presente (38) 3213-4296 | (38) 98834-0105 (Whatsapp)