O mundo enfrenta um dos piores momentos dos últimos anos. Além da saúde, a pandemia pelo coronavírus provoca estragos na economia. Tudo isso, somado à necessidade do isolamento social, regado a “enxurradas” de informações negativas, favorece o desenvolvimento de crises de ansiedade e, consequentemente, a depressão.

Para ajudar alunos e profissionais a enfrentarem esse momento, as Faculdades Funorte, por meio do Núcleo de Orientação Psicopedagógica (Nopp), está oferecendo atendimento on-line gratuito.

A equipe é formada por cinco psicólogos que estão oferecendo terapia, neste período de quarentena, por meio da plataforma Google Classroom, uma das principais parceiras da Funorte para a ministração das aulas on-line, assim como para os atendimentos psicológicos.

“Oferecemos um serviço psicopedagógico com apoio e orientação. Trabalhamos na orientação, escuta e encaminhamento das questões que envolvem as aflições humanas. Nesse momento, nossos atendimentos normais foram suspensos e estamos trabalhando em forma de plantão”, pontua Laura Lilian Ferreira Silva, coordenadora do Nopp e egressa do curso de Psicologia daFunorte.



DEMANDA MAIOR

Nesse momento de pandemia, houve uma maior procura por psicólogos, pois, falar das aflições e entender os pensamentos se tornaram de extrema necessidade para a população. Com a demanda, muitos psicólogos começaram a atender de forma on-line.

“Temos recebido muitas demandas neste período. A principal queixa são as sensações de ansiedade, medo, insegurança frente à situação atual. A maioria dos nossos pacientes fala sobre dificuldade de concentração para manter o foco nos estudos em casa. Também temos acadêmicos com necessidades psíquicas, como autismo e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDH)”, relata a psicóloga.

Segundo a coordenadora, desde 2018 o Conselho Federal de Psicologia autorizou psicólogos a fazerem atendimento on-line, através dos meios tecnológicos de comunicação, resguardando as medidas do código de ética da profissão. Os profissionais também devem ter cadastro individual junto ao Conselho para praticar esse tipo de ofício.



O NÚCLEO

O Nopp é um órgão de apoio ao ensino que busca proporcionar meios para a formação integral e cognitiva, além de inserção social do discente e docente da Funorte.

A proposta visa contribuir para o desenvolvimento e adaptação acadêmica, facilitando a integração ao contexto institucional, acompanhando e identificando problemas no processo de ensino-aprendizagem.

Os atendimentos precisam ser agendados através do site da Funorte (www.funorte.edu.br) ou pelo e-mail nopp@funorte.edu.br. Não é preciso passar por triagem – assim que termina o agendamento, a pessoa recebe um link que dá acesso à sala virtual de atendimento, com total sigilo e conforto.