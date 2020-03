Além dos 40 novos leitos de CTI, Montes Claros e região passarão a contar com um pronto-socorro no Hospital das Clínicas Mário Ribeiro da Silveira. Estão sendo empenhados R$ 500 mil nas obras do acesso da unidade. “O Mário Ribeiro tem o prédio pronto, faltando alguns acabamentos, mas não tinha as vias de acesso. Estamos fazendo as pistas de rolamento, asfalto, uma pracinha para as ambulâncias chegarem e poderem entrar e também a rampa de acesso ao pronto-socorro”, detalha o diretor da unidade de saúde, Ruy Muniz.

Com a construção do acesso, o pronto-socorro será ativado no prazo estimado de 20 dias. Terá capacidade de atender cerca de 150 pacientes por turno de seis horas, o que daria uma média de 600 pacientes por dia.

“Vai dar mais qualidade de atendimento e desafogar os outros hospitais. A Santa Casa e o HU são os grandes pronto-socorros de Montes Claros e do Norte de Minas. São ultraprocurados e estão sempre superlotados”, avalia Muniz.

O diretor do HC diz que o pronto-socorro irá atender pacientes de Clínica Médica/Cardiologia, Pediatria, Cirurgia Geral, Traumatologia e Anestesia, com médicos de plantão 24 horas, presenciais, e demais especialidades em plantão alcançável. Serão seis consultórios médicos e quatro salas de procedimentos.



CONTRATAÇÃO

Para manter toda essa estrutura funcionando, haverá a necessidade de contratação de profissionais. Atualmente, o corpo clínico do HC e da Faculdade de Medicina da Funorte conta com 250 médicos de todas as especialidades.

“Mas, certamente, iremos ampliar este grupo de médicos para atender estas novas demandas. E também contrataremos muitos profissionais da outras áreas de saúde (técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, biomédicos)”, antecipa Muniz.

Para cada dez leitos de pacientes em uma UTI são necessários, segundo o diretor do HC, um médico, dois enfermeiros, cinco técnicos em enfermagem e um fisioterapeuta 24 horas, todos os dias. Além dos profissionais de retaguarda, como nutricionista, farmacêutico, radiologista, nefrologista, dentre outros.

Vale muita criatividade na luta contra a Covid-19

A ideia foi inspirada na atitude de comerciantes da rua Simeão Ribeiro, no Quarteirão do Povo, em Montes Claros, e de outro, em Mato Grosso. Então, veio a pergunta: por que não fazer aqui? Os pontos escolhidos para receber a iniciativa foram a entrada do HC Mário Ribeiro e a Faculdade de Direito da Funorte, campus São Norberto.

E lá estão elas: duas pias em uma estrutura com torneira e saboneteira e uma plaquinha avisando as pessoas que devem ser usadas. “Mais do que ser um serviço de utilidade pública, é para lembrar e conscientizar as pessoas da importância de lavar as mãos com água e sabão”, afirma o diretor do HC, Ruy Muniz.

Ele explica que o sabão destrói a gordura que está na membrana da cápsula do vírus. Essa cápsula é quebrada e o vírus se desintegra, morre. Mesma ação do álcool em gel. “É um investimento que qualquer comerciante, qualquer empresário pode fazer”, avalia, citando que o custo ficou em cerca de R$ 300.