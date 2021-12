Montes Claros e região já contam com mais estrutura para o atendimento de urgência e emergência. Nesta semana começou a funcionar, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Pronto-Socorro Padre Henrique Munáiz, do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira.

A unidade de saúde já recebe pacientes para urgências clínicas, pediátricas e obstétricas, 24 horas por dia. Eles dão entrada normalmente levados por ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros de Montes Claros e dos municípios que pertencem à microrregião.

O pronto-socorro foi credenciado pelo município para atendimento público para desafogar os demais hospitais do município, que estão funcionando no limite da capacidade.

Tanto o Hospital Universitário Clemente de Faria quanto a Santa Casa, principais portas de entrada para urgência e emergência, estão adotando, com frequência, protocolos de contingência em função da lotação.

“Hoje, salta aos olhos que nossa região está carente de serviços de qualidade. Não que os outros hospitais não tenham, mas eles já estão sobrecarregados. A abertura do pronto-socorro vai mostrar à população e a todos do Norte de Minas que será um serviço diferenciado e altamente qualificado, com profissionais vocacionados para emergência, com serviço de excelência à população”, conta o médico emergencista e coordenador do pronto-socorro, Antônio Sebrim.



ESTRUTURA

O Pronto-Socorro Padre Henrique Munáiz possui cinco salas de medicação, três de estabilização, cinco salas vermelhas, cinco amarelas, cinco salas de síndrome gripal e uma sala de isolamento.

De acordo com a diretora do HC, Raquel Muniz, havia uma necessidade no Norte de Minas de ter outro hospital para atender a demanda pós-pandemia. “Há muitos casos que não se tornaram mais ambulatoriais, mas de urgência e emergência, onde o Mário Ribeiro se coloca como mais um hospital que vem para ajudar a desafogar toda a demanda que Montes Claros e o Norte de Minas possuem”, diz.



ALTA DEMANDA

A Santa Casa de Montes Claros e o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) têm acionado o plano de contingência com frequência nas últimas semanas devido à superlotação dos leitos clínicos não-Covid.

A principal causa da superlotação é a entrada de pacientes com doenças crônicas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O HU informou, em nota na manhã desta quarta-feira (8), que está com superlotação da capacidade máxima de leitos clínicos, cirúrgicos, maternidade, obstétricos e de terapia intensiva não Covid-19. Isso tornou necessário adotar o plano de contingência e o atendimento prioritário somente dos casos de emergência e referência.

O pronto-socorro do HU tem capacidade para 21 pacientes, mas havia 36 internados ontem. Na maternidade Maria Barbosa, um recém-nascido aguardava vaga na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI).

A Santa Casa foi procurada, mas não se posicionou até o fechamento da edição.