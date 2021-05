Quem cuida de quem cuida? Especialmente de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêuticos e colaboradores da limpeza que estão na linha de frente no combate à Covid 19? No Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, o projeto “Bem-Estar e Qualidade de Vida” permite a esses profissionais, verdadeiros heróis, aliviarem o estresse.

O próprio hospital criou um pequeno SPA, onde todos são atendidos pelos acadêmicos de Estética, Fisioterapia e Psicologia da Funorte, o que garante aos profissionais da linha de frente um tempinho para relaxar.

O professor Li Oliveira faz parte da equipe e diz que tem sido uma experiência marcante em sua vida, já que seu sonho desde jovem sempre foi atuar na saúde.

“Sempre admirei a Enfermagem e a Medicina, tanto que fiz o curso Técnico de Enfermagem. Porém, por insistência dos meus pais, adentrei no ramo da beleza, como cabeleireiro, e, com o tempo, entendi que meus pais sabiam desse meu dom maravilhoso, de cuidar da autoestima e da beleza das pessoas”, conta Li, que está completando 30 anos de profissão.



Docente

Hoje, Li Oliveira exerce a Estética como docente, o que demanda muita dedicação e estudo. Ele recorda da primeira aula, ministrada no Campus Amazonas, na matéria de Podologia.

“Foi um momento emocionante, pois percebi que saí do banco para assumir o papel de mestre na instituição em que me formou. E, para minha surpresa, neste ano fui convidado para atender os profissionais da linha de frente no combate à Covid 19, no Hospital Dr. Mario Ribeiro. Ver a estética ir além da clínica ou do consultório e cuidar de quem cuida é um gesto de amor”, pondera.

Para o professor, além do atendimento aos profissionais da saúde, é prazeroso atender em seu estúdio pessoas de Montes Claros e do Norte de Minas, dialogar com cada uma e trocar experiências.

“É algo maravilhoso esse mundo feminino. Confesso que aprendi muito com esse público, sem falar nas histórias que ouço de cada uma das meninas que atendo e no fato de passar conhecimento para as pacientes. Elas adoram isso. Cada contato é uma nova amizade. E isso tudo me tornou o profissional que sou hoje”, revela.



Formação

Graduado em Estética e Cosmética, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, em Nutrição para Estética Corporal com Ênfase na Saúde e em Biomedicina Estética, Li tem ainda cursos extracurriculares como tricologia, drenagem linfática, massagem redutora, massagem gestacional, massagem relaxante, tratamento estético das estrias e revitaliza-ção da mama.