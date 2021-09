Depois de começar a aplicar a terceira dose contra Covid em idosos e imunossuprimidos, o Ministério da Saúde liberou o reforço também para os profissionais de saúde.

A medida é considerada fundamental para reforçar ainda mais a imunidade de quem está na linha de frente no combate à pandemia. E foi definida na última sexta-feira (24) em reunião na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI - Covid).

A nova etapa da imunização deve ser realizada preferencialmente com a vacina da Pfizer. O grupo deverá receber a nova dose seis meses após o profissional ter completado o ciclo vacinal.

“Acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com o imunizante da Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa. Essa é a maior campanha de vacinação da história do Brasil: já são quase 230 milhões de doses aplicadas. Brasil unido por uma #PátriaVacinada”, publicou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Twitter.

Na última semana, o Ministério da Saúde distribuiu um lote de 2,2 milhões de doses para o reforço de idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos.

Esse foi o público prioritário determinado pela pasta até o momento para receber o reforço na imunização. Até agora, 412,5 mil brasileiros já receberam a dose de reforço ou adicional do imunizante. A dose de reforço, para o público-alvo contemplado neste momento, é recomendada para quem se vacinou com qualquer imunizante usado na campanha de vacinação.

Diante das novas etapas da campanha, com doses de reforço e a vacinação de adolescentes, o Ministério da Saúde reforça ainda mais a necessidade de estados e municípios respeitarem as recomendações da pasta, pactuadas entre a União, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conassems) e previstas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).

O planejamento do Ministério é feito para que todos os entes federativos avancem de forma equânime na campanha e para que não falte vacinas para completar o esquema vacinal de toda população brasileira.

MONTES CLAROS

Desde o último sábado (25), Montes Claros imuniza com a terceira dose pessoas imunossuprimidas de alto grau de todas as idades. Podem receber o reforço aqueles que já completaram 28 dias da segunda dose ou da dose única.

Para receber o imunizante, é preciso levar carteira de identidade, cartão SUS, cartão de vacina, comprovante de residência e laudo médico, que ficará retido no ato da vacinação.

A cidade também disponibilizou, desde as 12h de ontem, 1.800 doses da AstraZeneca para completar a imunização de quem recebeu a primeira dose desse laboratório.

Por causa da falta do imunizante, o município autorizou aplicação da Pfizer em substituição à segunda dose da AstraZeneca, para quem quiser.

*Com informações do Ministério da Saúde