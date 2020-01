Fantasias, maquiagens e apetrechos carnavalescos. Ao escolher o que usar nos desfiles de blocos, o folião deve estar atento a muito mais do que um belo look. Os cuidados vão além e, alertam especialistas, passam pelos produtos a serem aplicados no corpo, principalmente quando se trata de crianças.

Até a diversão com o spray de espuma, tão comum nesta época, pode causar muitos transtornos e até acabar com o lazer antes da hora. Aliás, nem é preciso ter contato direto com esse artigo: apenas o vapor no ar desencadeia reações alérgicas.

De acordo com o médico Lucas Miranda, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a indisposição ocorre por causa das substâncias tóxicas presentes no material. Se atingir os olhos, é possível parar no hospital com um quadro de conjuntivite.

O especialista destaca que esse tipo de produto pode conter, na composição, elementos como gás propelente, usado em aerossóis, e dietanolamida de ácido graxo, que danifica o cabelo e o couro cabeludo. “Além de inibidores de corrosão, utilizados na indústria da construção civil para proteger estruturas metálicas”.

Caso a espuma entre em contato com os olhos, a pessoa deve retirá-la com água em abundância. O mesmo procedimento vale em caso de irritação em contato com a pele. “Crianças devem ficar longe desses materiais, por serem mais sensíveis e correrem o risco de inalar ou ingerir as substâncias”, observa Lucas Miranda.



MAQUIAGEM

Com maior quantidade de substâncias químicas, cosméticos de adultos não devem ser usados por menores de idade. “Independentemente da idade da pessoa, a maquiagem precisa ser avaliada pelo dermatologista caso a caso. Em alguns indivíduos, ela pode causar coceiras, vermelhidão e até sérias alergias”.

Os efeitos nocivos são potencializados em crianças. O quadro acontece porque a derme delas está em constante transformação. Lucas Miranda destaca que, assim como a produção hormonal infantil é mais baixa, o sistema de defesa desse público não está tão maduro.

Caso os pais permitam o uso, o ideal é buscar produtos hipoalergênicos, indicados para os mais novos e removíveis com água.



FANTASIAS

E não para por aí. Até mesmo a fantasia exige atenção. A higienização de vestimenta alugada é ordem para qualquer pessoa.

Agora, se a roupa for de tecido que geralmente provoca alergia no folião, nem lavá-la antes do uso vai evitar problemas, destaca o dermatologista.