Em cumprimento às diretrizes estabelecidas pelo Governo de Minas Gerais no enfrentamento do Novo Coronavírus, o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) efetivou a contratação, em caráter emergencial, de 118 profissionais da área da saúde para atuar no combate e no tratamento da Covid-19. A contratação temporária será por quatro meses, com a possibilidade de prorrogação de acordo com a demanda identificada.

Dessa forma, o HUCF realiza os treinamentos nos formatos presenciais e on-line com os novos contratados para repassar os conhecimentos sobre a doença respiratória e, consequentemente, adotar protocolos e cuidados recomendados no atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmação do Novo Coronavírus.

Participam da capacitação os profissionais das diferentes áreas da unidade, com ampla adesão da equipe de Enfermagem e, em especial, dos setores diretamente envolvidos no atendimento aos pacientes.

PLANEJAMENTO

O planejamento desenvolvido para os treinamentos começou na quinta-feira (16/4), com a palestra do diretor de Enfermagem do HUCF, Tadeu Nunes Ferreira, que apresentou a estrutura organizacional do Hospital e as estratégias de enfrentamento, bem como atualizações sobre a pandemia.

Além disso, houve capacitação com a equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) sobre paramentação e desparamentação e, ainda, com a equipe de Tecnologia da Informação (TI) para conhecimento e ambientação dos novos profissionais com os sistemas internos de informação e dados de pacientes.

As atividades seguiram na segunda-feira (20/4) – ponto facultativo – e na terça-feira (21/4, feriado de Tiradentes), com os treinamentos a distância em materiais de vídeos sobre a segurança do paciente. Para estas quinta e sexta-feira (23 e 24/4), a programação prevê capacitações específicas sobre manejo das vias aéreas, suporte básico e avançado de vida adulto, com a equipe de Enfermagem.

“As ações de educação permanentes implementadas visam ambientar e capacitar os novos profissionais para atendimento ao paciente crítico e, também, preparar os demais servidores que já eram integrantes da equipe de saúde do HUCF no atendimento aos pacientes com diagnóstico da Covid-19”, destaca o diretor de Enfermagem do HU, Tadeu Nunes Ferreira.

Ainda conforme percepção do diretor, os resultados dos treinamentos são visíveis dentro da equipe. “Já é possível observar os resultados das medidas implementadas. Todos mostram uma maior segurança nos fluxos e procedimentos realizados. Esperamos concluir os processos e nivelar o conhecimento básico sobre o atendimento ao paciente crítico, ampliando as atividades educativas para os detalhes do atendimento. Além disso, garantir condições mais seguras e efetivas nas ações como um todo”, conclui o diretor de Enfermagem.

*COM ASCOM