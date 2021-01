Montes Claros irá receber, a partir de segunda-feira, mais 5.404 doses de vacinas contra o novo coronavírus. A remessa já está na Regional de Saúde e poderá ser retirada no dia 1º de fevereiro pelo município. São 254 doses da CoronaVac do primeiro lote distribuído na semana passada; 900 da mesma vacina, mas de uma parte agora feita no Brasil, no Instituto Butantan; e 4.250 doses da AstraZeneca.

No total, o Estado encaminhou às 28 Regionais de Saúde 356,3 mil doses, em mais uma etapa da maior operação de vacinação da histórica de Minas Gerais.

A segunda remessa enviada levou em consideração o número de trabalhadores de saúde no interior do Estado.

A subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos, alerta para a forma adequada da aplicação dos imunizantes. “Os municípios devem ter muita atenção na administração das vacinas de fabricantes diferentes e do quantitativo de doses por frascos, sendo necessário planejamento e organização para que não sejam perdidas ou aplicadas em pessoas que não fazem parte do grupo prioritário nesta fase da campanha”, reforça.

Janaína Passos ainda explica que é importante assegurar o intervalo ideal entre a aplicação da primeira e segunda dose, obedecendo o intervalo especificado por cada fabricante.

“A logística foi planejada para garantir a segurança dos imunizantes por meio do armazenamento adequado até serem entregues aos municípios”, detalha.

As Unidades Regionais de Saúde poderão reter poucas doses como reserva técnica para a reposição de perdas, e estabelecerão, previamente, local e horário adequados para os veículos dos municípios para retirada das vacinas contra a Covid-19.

