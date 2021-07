Minas recebeu novas doses contra a Covid-19. O 30º lote chegou a BH na noite de quinta-feira e ontem mesmo já começou a ser distribuído às regionais de saúde. São 379.750 doses de AstraZeneca que devem chegar às cidades mineiras na segunda-feira (19). Com isso, a vacinação das pessoas com 30 anos ou mais poderá ser retomada em Montes Claros.

A cidade suspendeu a imunização com a primeira dose desde a última quarta-feira, após o estoque ser usado no mutirão “Arraiá VacinaMOC” no fim de semana. Mais de 20 mil pessoas foram protegidas em mais de 60 horas ininterruptas de vacinação.

A nova remessa chegou à Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS) e às Gerências Regionais de Saúde (GRS) de Januária e Pirapora nesta sexta-feira. Ao todo são 23.165 doses da AstraZeneca. Com a nova remessa, o Norte de Minas contabiliza o recebimento de 1.077.550 doses de imunizantes.

As 16.235 doses destinadas à SRS de Montes Claros serão distribuídas aos 54 municípios na próxima segunda-feira. Com população maior, Montes Claros receberá 6.335 doses de imunizantes.

Para 25 municípios que integram a área de atuação da Gerência Regional de Saúde de Januária estão sendo destinadas 4.370 doses de vacinas. Já sete municípios da GRS de Pirapora vão receber 2.560 doses de imunizantes.



CONTINUIDADE

A coordenadora de Vigilância em Saúde da SRS, Agna Soares da Silva Menezes, explica que a nova remessa é destinada, de forma geral, à continuidade da aplicação da primeira dose em caminhoneiros; trabalhadores de indústrias e em pessoas na faixa etária entre 50 a 59 anos.

“À medida que a campanha de vacinação contra a Covid-19 avança, os municípios que concluírem a imunização dos grupos prioritários têm autonomia para vacinar pessoas de outras faixas etárias ou categorias profissionais”, observa a coordenadora.

O 30º lote de vacinas contra a Covid-19 chega para reforçar a ampliação na imunização dos mineiros. De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde da SES-MG, Janaina Passos, esta remessa vem direcionada para a aplicação de D1 (dose 1) na população.

“A recomendação da Secretaria de Estado de Saúde é que os municípios avancem na aplicação da vacina por faixa etária, imunizando cada vez mais a nossa população”, diz.



VACINÔMETRO

Nesta sexta-feira, a região ampliada de saúde do Norte de Minas contabilizou 235.333 pessoas já totalmente imunizadas contra a Covid-19. Desse total, 219.999 completaram o esquema vacinal com o recebimento da segunda dose e 15.334 pessoas receberam a dose única da Janssen.

O painel Vacinômetro aponta que 650.999 pessoas residentes no Norte de Minas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 e aguardam a conclusão do esquema vacinal com a aplicação da segunda dose.

*Com Agência Minas