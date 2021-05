No período de uma semana, Minas Gerais registrou mais duas mortes ocasionadas pela dengue. Ao todo, três pessoas já morreram no Estado vítimas da doença. Segundo dados do boletim epidemi-ológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-MG) na quarta-feira (26), outros sete óbitos são investigados.

Até o momento, 20.447 casos prováveis foram notificados neste ano. Desses, 8.873 receberam diagnóstico positivo.

CHIKUNGUNYA

Em relação à febre chikungunya, foram 3.279 diagnósticos positivos. Neste ano, até o momento, não houve registro de óbitos pela enfermidade. Já sobre a zika, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, foram 17 confirmações, sem ocorrência de morte.

CONTROLE

A SES reafirma que a população desempenha um papel primordial no controle vetorial do mosquito transmissor dessas doenças e, para isso, deve adotar alguns cuidados a fim de prevenir a proliferação do inseto e evitar o contágio.

RECOMENDAÇÕES:

• Mantenha quintais livres de possíveis criadouros do mosquito;

• Esfregue com bucha as vasilhas ou reservatórios de água de seus animais;

• Não coloque lixo em terrenos baldios;

• Mantenha a caixa d’água sempre tampada;

• Observe vasos e pratinhos de plantas que acumulam água parada;

• Fique atento aos locais que possam acumular água, como bandeja de bebedouros e de geladeiras, ralos, pias e vasos sanitários sem uso;

• Mantenha em local coberto pneus inservíveis e outros objetos que possam acumular água;

• Não deixe acumular água em lajes e calhas, pois esses locais podem se tornar criadouros para o mosquito Aedes aegypti.