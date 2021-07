Agora é oficial: todos os mineiros com mais de 18 anos serão vacinados contra a Covid-19 até setembro. A antecipação da primeira dose foi prometida pelo governador Romeu Zema. Anteriormente, a previsão era imunizar os adultos até o fim de outubro.

O novo cronograma (veja aqui as datas) foi traçado após aceleração na entrega das vacinas pela União, diz o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Até o mês que vem, 80 milhões de unidades da Pfizer serão distribuídas no país, sendo 10% a Minas.

No entanto, Baccheretti afirmou que podem ocorrer diferenças no andamento da campanha entre as cidades. “É uma visão geral do Estado, haverá município que conseguirá avançar mais rápido e outros mais devagar”.

Além disso, o chefe da pasta lembrou que 70% das vacinas recebidas pela Secretaria de Saúde já são reservadas para a aplicação por faixa etária. O restante é destinado aos grupos prioritários.



Mais vacinas

Hoje, mais de 350 mil unidades de imunizantes devem ser entregues ao Estado. Os imunizantes da Pfizer (270 mil) serão administrados em primeira dose por conta do intervalo maior – três meses – para a aplicação do complemento. Já para a CoronaVac (80 mil) poderá ser reservada. “O município tem que guardar a segunda dose se não pode acontecer como já ocorreu anteriormente e faltar”, explicou Baccheretti.

Além disso, o secretário explicou que a negociação com o fundo russo para a compra da vacina Sputnik V avançou. Por conta da antecipação do calendário, o governo do Estado quer receber as unidades ainda neste mês. “Estamos em tratativas para trazer um pouco mais de 400 mil doses na dependência de conseguirem entregá-las ainda em julho”, explicou.

Ao todo, mais de 7,7 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no território mineiro. Deste público, mais de 2,7 milhões tomaram o reforço. Outras 62 mil receberam a Janssen, de aplicação única.

SAIBA MAIS

Futebol

Por conta da melhoria dos indicadores que monitoram a pandemia, sete regiões avançaram para a Onda Amarela do Minas Consciente. A Grande BH passa a fazer parte da faixa intermediária do programa.

Agora na Onda Verde, o Vale do Aço teve até autorização para que os estádios de futebol recebam torcedores.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, disse que no sábado está marcada uma partida entre Ipatinga e Tupynambás, pelo Módulo II do Campeonato Mineiro. A previsão é que as arquibancadas tenham 15% de ocupação.



No entanto, uma reunião vai ocorrer hoje com a Federação Mineira de Futebol para confirmar o jogo.