“Todos os protocolos com relação à biossegurança têm um rigor, que é bastante cobrado. A ideia é atender o paciente sem propagar o vírus. O Samu está preparado para enfrentar esta pandemia, com segurança para o paciente e para os nossos colaboradores” Ubiratan Lopes Correia Coordenador do Núcleo de Educação Permanente do Samu