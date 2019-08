Dieta balanceada e exercício físico não ajudam apenas a manter o corpo esbelto. Ter estilo de vida saudável pode reduzir em até 60% o risco de demência, enfermidade que acomete 10 milhões de pessoas, a cada ano, no mundo – número que deve triplicar nas próximas três décadas. Até mesmo quem tem predisposição à doença é beneficiado com os hábitos, que também incluem evitar bebida alcoólica e cigarro.

É o que sugere estudo publicado recentemente no jornal Jama, da Associação Médica Americana. A pesquisa ainda indica que manter a mente ativa, com leitura e jogos de tabuleiro, por exemplo, preserva a memória.

A demência é caracterizada pela perda das funções cerebrais, como o raciocínio, afetando o humor, a vida social e a locomoção dos pacientes. “É uma disfunção progressiva que culmina com a perda de autonomia e, na maioria das vezes, é irreversível”, pontua a geriatra Marayra França. Apesar de mais comum em idosos, a médica alerta que jovens também podem desenvolver o mal.



SEM PARAR

Não se exercitar está fora de cogitação para quem deseja ficar livre da demência, reforça o psiquiatra Paulo Roberto Repsold, diretor da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG).

Segundo ele, a degeneração dos neurônios leva ao rompimento com as conexões cerebrais, desenvolvendo a enfermidade.

O especialista afirma ser necessário criar estratégias que eliminem essa vulnerabilidade mental. “Quando se é jovem e se tem uma vida ativa, as tarefas que estimulam o cérebro são feitas cotidianamente. Com o avanço da idade, as pessoas param com essas atividades”, frisa.

Não é o caso de Cacionila Santos. Aos 72 anos, ela faz questão de ter a agenda bem cheia: vai à academia, participa da programação da igreja e frequenta um grupo de terceira idade no bairro onde mora. “Tem um ditado que fala ‘cabeça vazia, oficina do diabo’. Então, tenho a minha sempre em movimento”.

Nem mesmo em casa a mulher fica parada. Com o marido, Ivo Leite, de 81, Cacionila lê livros, assiste televisão e joga cartas e dama. “E utilizo o celular e o computador para brincar de baralho. Tenho uma saúde muito boa e acredito que tudo o que faço ajuda a mantê-la assim, inclusive a minha memória”, conta.



ESTÍMULO

O exercício mental dificulta o surgimento da demência, complementa Elizabeth Comini, membro da Academia Brasileira de Neurologia (ABN). “A organização do pensamento e o raciocínio precisam ser estimulados para melhorar a carga de memória”.

A médica orienta criar novos hábitos, como aprender idiomas, manusear instrumentos musicais, praticar desenho e resolver equações matemáticas. Segundo ela, essas atividades retardam o quadro clínico.