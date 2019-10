A Associação Presente Padre Tiãozinho de Montes Claros promove diversos eventos ao longo do ano, com o intuito de informar sobre o diagnóstico precoce e prevenção. Desta vez, a entidade realizará, neste fim de semana, mais uma programação do “Outubro Rosa”. O mês trata de perto a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.

Neste sábado, o Parque Municipal será palco da Manhã de promoção à saúde, que oferecerá alegria, bem-estar e troca de conhecimento. Serão atividades de interação para alertar a população acerca dos cuidados a serem tomados para evitar este tipo de doença, com gincana educativa, debate com mastologistas, espaço de beleza, aulão de ginástica, oficina infantil e sorteio de brindes.

O encontro será realizado das 8h às 11h, no Parque Municipal Milton Prates. Desde a fundação, em 2004, a Associação oferece apoio e ampara pacientes carentes com câncer, além de acompanhamento com profissionais. A sede é na Rua Mangueira, 242, Bairro Canelas.