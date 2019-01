Montes Claros e região passam a contar com mais dez leitos de UTI neonatal para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As unidades foram credenciadas, na última semana, para o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira. Dessa forma, a cidade passa a ter disponíveis 28 leitos de unidade de terapia intensiva para acolher recém-nascidos – somando-se a oito da Santa Casa e dez do Hospital Universitário Clemente de Faria (HU), de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde (Cnes), baseado em dados do Ministério Saúde.

A ampliação desse tipo de leito favorece o atendimento a gestantes com gravidez de risco, em que o bebê pode nascer pré-maturo e precisar de atenção especial. Para o gestor comercial do HC, Eron Santos, a UTI neonatal é um ganho extraordinário para a cidade.

“Já tínhamos o serviço construído, mas, sem a portaria, tivemos que encaminhar algumas gestantes para o Hospital Universitário e para a Santa Casa, quando a gravidez apresentava risco. Agora, é uma porta que se abre e o hospital oferta um serviço completo, desafogando os outros dois hospitais”.

A maternidade do Hospital das Clínicas tem cerca de 30 profissionais atuando e oferece ainda a oportunidade de a gestante escolher o profissional, caso ele não pertença aos quadros da instituição.

Com uma média de partos que ultrapassou a meta de 200 procedimentos mensais previstos, o atendimento pelo SUS já é maior do que o particular e tende a aumentar com o credenciamento.

“Muitas vezes, as gestantes fazem o pré-natal com algum médico fora do hospital, mas querem ter o bebê aqui. Então, elas podem agendar o parto e trazer o obstetra. O hospital atende particular, pelo SUS e por meio de convênios. Os profissionais são os mesmos e a única diferença é que pelo atendimento particular a gestante fica hospedada em um quarto sozinha. Pelo SUS, o quarto abriga no máximo quatro pessoas. Mas todas recebem o mesmo tratamento humanizado”, afirma o gestor.

ESCOLHA

A biomédica Maria Cristina Vieira optou pelo Mário Ribeiro para dar à luz Analu. Seis meses depois ela diz que recomenda a unidade de saúde a todas as gestantes.

“Fui muito bem tratada. Duas amigas vieram de Januária para ter o parto no HC. Minha gravidez era tranquila, mas, mesmo assim, a gente fica com medo de algum imprevisto. Agora, com essa notícia da UTI neonatal, fico mais tranquila. Com certeza, se engravidar novamente, vou ter o filho no Mário Ribeiro. É um atendimento humano, diferente”, declara Maria Cristina.

Foi com emoção que a deputada federal Raquel Muniz (PSD) recebeu e repassou aos montes-clarenses a notícia do credenciamento pelo SUS. “É o meu presente de Ano Novo para todo o Norte de Minas. Significa alívio para as grávidas ou mulheres que sonham em ter um bebê e querem ter o parto no Hospital Mário Ribeiro”, diz a deputada, que viu a própria nora ter que ir à capital mineira para dar à luz, pois havia risco na gravidez.

“Há cinco anos, quando minha nora foi ganhar a minha primeira netinha, tivemos que ir para Belo Horizonte. A gravidez era de risco e Júlia nasceria prematura. Por segurança, a gente precisava de uma UTI Neonatal, mas em Montes Claros não havia vagas, independentemente se fosse pelo SUS, particular ou convênios. Nós tivemos condições de ir para BH, mas e as mães que não podem?”, questiona Raquel, que vê na ação do Ministério da Saúde um ponto positivo e de atenção com a região.



MAIS LEITOS

A diretora do hospital, Luciana Santana, destaca que nos dois últimos meses a unidade foi contemplada com duas portarias importantes. “Além do credenciamento dos dez leitos da UTI Neonatal, no mês passado foram credenciados dez leitos de UTI adulto. Para 2019, o hospital dá um grande passo que é se tornar uma unidade de alta complexidade, atendendo à expectativa da população. Isso é muito bom, porque a maternidade do HC já é uma grande referência. Além destes leitos já credenciados, temos mais 40 disponíveis para um credenciamento futuro”, diz Luciana.

A secretária Municipal de Saúde não foi encontrada para falar sobre o assunto até o fechamento da edição.