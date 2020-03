Montes Claros confirma novos casos suspeitos de coronavírus. O último boletim da Epidemiologia aponta que já são 49 notificações na cidade – dois deles já descartados. O número é o dobro do que havia sido divulgado na última sexta-feira. Em função desse crescimento acelerado dos registros, mesmo que ainda não haja confirmações para o município, nem para a região, um decreto municipal impôs medidas mais severas, que começaram a valer no último domingo (22).

E para fazer valer as regras estabelecidas, foi criada uma força-tarefa, com a participação de diversas instituições como Samu, Ministério Público, polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Secretaria de Serviços Urbanos, que irão fiscalizar o cumprimento das medidas.

Dentre as determinações do novo decreto municipal está o fechamento do comércio, incluindo os shoppings. Nas ruas, a Polícia Militar faz rondas diuturnamente para autuar aqueles que desobedecerem. Neste domingo foram visitados mais de cem estabelecimentos, a maioria deles bares que insistiram em abrir e não entenderam a importância da modificação da medida sanitária, de acordo com o major Wellington Mourão, da Polícia Militar.

“Inicialmente foi feita uma abordagem de orientação e, a partir dela, se fez o fechamento do local. Em uma ou outra situação em que houve a demora do fechamento foi feito o boletim de ocorrência por desobediência”, disse.

O militar explica que caso estes locais voltem a abrir, configura caso de reincidência e a conduta será criminalizada, por infringir a determinação de medida sanitária. O proprietário também estará sujeito a multa, cujos valores ainda serão definidos pela Secretaria de Serviços Urbanos.

Para os bares e restaurantes, há a autorização de funcionamento apenas em regime de entrega domiciliar. Serviços essenciais, como farmácias e drogarias, postos de combustíveis e supermercados permanecem abertos, com medidas restritivas.