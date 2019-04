O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira (HCMR) arrecada até o próximo domingo, 21 de abril, pacotes de fraldas e roupinhas, tanto novas quanto usadas, para serem doados a recém-nascidos na instituição, filhos de mães carentes. A Campanha Páscoa Solidária HC foi lançada na última segunda-feira pela instituição de saúde.



Em funcionamento desde dezembro de 2016, a maternidade do HCMR é referência em Montes Claros e região. O diretor administrativo do Hospital das Clínicas, Jhonatan Rodrigues, destacou o trabalho de humanização realizado no local e a relevância da campanha Páscoa Solidária. “A maternidade do HC conta com uma equipe experiente e estrutura que possibilita a quem passa por aqui sentir-se realmente em casa em razão do carinho dos colaboradores em atender e tratar bem a todos”, diz.



O diretor lembra que uma instituição que lida com saúde e com vidas tem que estar sempre disposta a se solidarizar e contribuir com essas ações. “Sabemos que não é um problema que será resolvido em definitivo, mas é um incentivo e apoio a estas famílias”, frisa o diretor.



Enfermeira da equipe da maternidade HC, Lidiane Ruas Mendes lembrou da importância do gesto solidário. “A solidariedade é contagiante e é muito importante ajudar ao próximo. Quando há caridade, há amor. Então, convido todos a participarem da campanha Páscoa Solidária HC em prol das mães e recém-nascidos carentes da maternidade HC, pois um gesto simples de doação pode fazer a diferença na vida de alguém”, cita a enfermeira.



ONDE DOAR

As doações podem ser feitas até o próximo domingo por meio dos postos de coleta disponíveis na recepção da Pediatria HCMR e nas unidades São Luís, São Norberto, JK e Amazonas da Funorte, além da Faculdade Fasi e Colégio Indyu. Interessados em participar também poderão entrar em contato pelo telefone (38) 99878-2472 e agendar um horário para que o motorista do hospital busque as doações.