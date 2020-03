Referência no tratamento de doenças virais em Belo Horizonte, o Hospital Eduardo de Menezes vai ganhar novos leitos de Centros de Terapia Intensa (CTIs) nas próximas semanas. Enquanto a epidemia do coronavírus estiver instalada em Minas Gerais, os leitos serão destinados a atender exclusivamente às vítimas da Covid-19.

As informações são do governador Romeu Zema (Novo). O chefe do Executivo estadual informou que a ampliação será realizada pela Vale, mineradora responsável pela tragédia ocorrida em Brumadinho, na Grande BH.

“Já solicitei à Vale, estamos costurando um acordo com o Estado e já ficou definido que ela vai ampliar as unidades de CTIs no Hospital Eduardo de Menezes, e serão destinadas única e exclusivamente para aqueles pacientes com o coronavírus”, declarou Zema.

Por meio de nota, a Vale confirmou que vai investir R$ 5,24 milhões para construir uma nova ala. O espaço terá 12 quartos com um leito cada – todos com antecâmara e banheiro acessível –, uma sala de controle de acesso aos quartos de isolamento, um posto de enfermagem e serviços de prescrição médica.

“Já o Ambulatório Médico será dotado, dentre outros itens, de uma sala para a coordenação dos serviços de Enfermagem, além de quatro novos consultórios médicos”, detalhou a mineradora.

Zema estimou que os novos leitos devem ser entregues entre 45 e 60 dias.