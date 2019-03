A saúde em Janaúba pede socorro e a população se mobiliza para tentar salvar o Hospital Regional, cujo atendimento é 100% realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A fim de arrecadar recursos para o hospital, entidades públicas e privadas lançam o evento solidário “SOS Hospital Regional de Janaúba”, marcado para o próximo dia 6 no Parque de Exposições da cidade.

Servidores se reuniram nesta semana para traçar estratégias em busca do recebimento do 13º salário de 2018. A dívida do Estado com o hospital é de aproximadamente R$ 5 milhões. Segundo informações de um servidor que pediu para não ser identificado, a receita fica entre R$ 800 a 900 mil, com saldo negativo de cerca de 400 mil todo mês. O mesmo servidor informou que está prevista uma paralisação ainda sem data definida.

O Hospital Regional de Janaúba atende moradores de 16 municípios da Serra Geral e outros não filiados. De acordo com Juracy Fagundes, presidente do Consórcio da Serra Geral de Minas e um dos envolvidos na campanha, o prejuízo é para toda a região. “A situação financeira é tão grave que no momento falta até alimentação para os pacientes. A expectativa de arrecadação neste evento é de R$ 100 a 200 mil, mas, como não poderemos repassar o dinheiro, o montante arrecadado será revertido para compra de insumos e materiais necessários e emergenciais”, disse Juracy.

A última ajuda que os hospitais de Janaúba receberam, segundo o presidente da associação, foi durante a visita do então ministro da Saúde Ricardo Barros a Janaúba, em 2017, por ocasião do incêndio na Creche Gente Inocente. Na época, a então deputada Raquel Muniz (PSD) articulou a liberação de R$ 1 milhão para cada um dos dois hospitais locais. Posteriormente, o deputado Tadeu Martins Leite (PMDB) destinou emenda parlamentar de R$ 300 mil.

“O dinheiro foi de extrema importância, serviu para regularizar parte dos pagamentos, mas a situação é muito grave, já que as despesas não param”, disse.

O governador de Minas, Romeu Zema, visitou o hospital no último dia 21, mas não sinalizou nenhuma ação prática para reverter o quadro.

“Nós recebemos a visita do governador junto com o secretário adjunto de Saúde, mas ele não acenou com nada de concreto. Foi o mesmo discurso feito em Montes Claros. Não podemos pensar em um hospital desse fechado, mas a situação é gravíssima. Nós temos que buscar com as lideranças políticas as emendas parlamentares para solucionar”, disse o prefeito de Janaúba, Carlos Isaíldon Mendes.

O chefe do Executivo afirmou que o hospital tem uma gestão própria, que está demissionária, e o município está recebendo a instituição. “Estamos recebendo agora o hospital. A fundação tem o seu conselho e diretoria executiva. A parte do município está adimplente. Tudo que compramos de serviço está pago, mas o município está quebrado e não nos dá condição de repassar recurso extra”, pontuou.

O presidente do Sindicato Rural, José Aparecido, disse que entidades e sociedade civil tomaram a iniciativa de realizar o evento face à demora do poder público de encontrar uma solução. “Já fizemos este mesmo tipo de ação para o Hospital Fundajan, em 2012. Naquela época, os resultados foram muito bons. A sociedade civil organizada precisa assumir essa responsabilidade social e tentar minimizar o sofrimento do cidadão que precisa de atendimento. Temos a parceria do delegado regional e do prefeito Juracy, de Nova Porteirinha”, declarou.

O evento terá shows de seis bandas regionais, leilão de animais e churrasco com boi e porco no Rolete durante todo o dia. O valor do ingresso é de R$ 50.

A Diretora Administrativa do Hospital, Lilian Gonçalves, está em férias e o substituto dela não foi encontrado para falar sobre o assunto. A reportagem entrou em contato com a assessoria do governador, mas até o fechamento da edição não obteve retorno.