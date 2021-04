Incansáveis na linha de frente no combate à Covid-19, trabalhadores de saúde do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro, em Montes Claros, agora contam com um espaço para momentos de relaxamento e descanso. Foi inaugurado ontem o “Spa Saúde HC” para todos os colaboradores.



Localizado no terceiro piso da unidade de saúde, o spa conta com área de descanso, banheiro, atendimento de massagem, spa das mãos, ginástica laboral e atendimento psicológico. Aos profissionais que apresentarem necessidade de acompanhamento psicoterápico, serão realizados os devidos encaminhamentos.



ACOLHER

O espaço tem como objetivo uma abordagem mais acolhedora, para que os colaboradores possam se sentir amparados neste momento de pandemia.



“O novo cenário está impactando na saúde emocional dos profissionais de saúde. E sabemos que os efeitos criados agora podem surgir mais tarde. Por isso decidimos criar esse espaço humanizado de atendimento e acolhida para ouvir o outro, compartilhar sentimentos e construirmos juntos a sensação de alívio e um lugar de reflexão, com ações que cuidam do colaborador também a médio e longo prazos, com atividades previstas para continuar mesmo depois da pandemia”, afirma Leila Siqueira, diretora acadêmica do HCMR.



CALMA

A novidade agradou os profissionais, que precisam de momentos de afastamento do cenário conturbado dos atendimentos aos pacientes. “Achei muito interessante esse espaço pelo fato de, às vezes, estarmos muito carregados emocionalmente. Só de sair um pouco do setor do CTI e vir para cá já nos acalma um pouco. Sem contar no conforto, pois dá para sentar, conversar, distrair, quebrando um pouco a nossa rotina que tem sido muito pesada”, afirma Naiara Maia Almeida, médica no CTI Covid e Geral do hospital.



Para Ana Scotti, a criação do espaço foi um carinho com todos os colaboradores. “É um momento de distração quando estamos aqui. Recebemos com maior prazer este espaço e, sem dúvidas, iremos usufruir plenamente. Todo esse momento ajuda na nossa autoestima, nos dando uma vontade maior de seguir firme com o nosso trabalho cuidando de outras vidas, porque não tem sido fácil”, diz a fisioterapeuta.



“Uma iniciativa brilhante da instituição para conosco. É um espaço muito aconchegante para nós, que estamos em um ambiente tenso. Esse espaço serviu como uma válvula de escape, um lugar onde conseguimos diminuir o nosso estresse e interagir melhor com os colegas, tanto no nosso horário de descanso quanto em nosso horário de almoço. Foi de suma importância para cada um de nós, para revigorar as forças e encarar com garra a rotina do dia a dia”, pontua Marielle Loiana, fisioterapeuta na UTI Covid e Geral do HCMR.



ATENÇÃO

Durante o evento, todos os colaboradores foram presenteados com um par de Havaianas, como uma forma de homenageá-los e com a ideia de transmitir a seguinte mensagem: quando cada um chegar em casa, deixe o calçado do trabalho do lado de fora para proteção dos familiares e descanse os pés.



“Desde o começo da pandemia, tivemos o cuidado e o olhar com cada paciente que dava entrada no hospital. Com o passar do tempo, começamos a ter um outro olhar, para os nossos colaboradores e acadêmicos que vivem nessa corrida contra o tempo. Por isso, surgiu a ideia de criar esse ambiente. Cada um que se sinta sobrecarregado, pode vir até o espaço e relaxar, nem que seja por 5 minutos, para que possa tomar um ar e voltar para sua unidade de trabalho”, explica Adriana Paculdino, diretora administrativa do HCMR.