Criado para ser 100% SUS, o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira inaugurou dez leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e outros dez de UTI Adulto, com atendimento integral pela rede pública. Metade dos leitos para recém-nascidos já estão ocupados.

De acordo com o idealizador e um dos fundadores do hospital, o médico e professor Ruy Muniz, outros leitos de UTI estão prontos para funcionar, aguardando somente o credenciamento.

“Este hospital foi concebido para 340 leitos e, destes, cem são para UTI. Temos mais cinco UTIs, sendo uma neonatal e quatro para adultos. Estamos ativando agora os leitos que representam metade de cada uma”, disse. “Acreditamos que um hospital no século XXI tem que dar o melhor para o paciente, e de forma nenhuma esse melhor é a enfermaria. O melhor para o paciente é o leito de medicina intensiva, onde você cuida e avalia todo dia os parâmetros dele, colocando toda tecnologia à disposição para salvar a vida de quem está ali, internado” disse Ruy Muniz.

Com atendimento iniciado em 2013, o hospital recebeu em 2016 o credenciamento pelo SUS, graças aos esforços da então deputada Raquel Muniz (PSD), que trouxe à cidade os ex-ministros da Saúde Ricardo Barros e, posteriormente, Gilberto Occhi.

Na ocasião, ela também alinhou melhorias e investimentos de recursos da União em outros hospitais da cidade.

“Agradecemos a todos os vereadores que, independentemente de partido, lutaram para o credenciamento deste hospital e foram a Brasília mostrar a importância da medida. Eles, que são tão cobrados e lutam para dar resposta àquilo que o sistema não consegue resolver. O trabalho continua. Quando a gente quer o bem, até quem é opositor apoia”, disse Raquel Muniz.

Há alguns anos, a própria família de Raquel Muniz sentiu o drama da estrutura hospitalar insuficiente na região.

“Minha neta era prematura e precisávamos de uma vaga de CTI. Infelizmente não conseguimos em nenhum hospital e tivemos que levar nossa nora a Belo Horizonte. Havia muitas mães na fila, esperando, e travamos essa luta para conseguir leitos para outras crianças. Está aí o resultado. Queremos muito que as crianças do Norte de Minas, do Sul da Bahia e de todos os lugares vivam bem, com saúde, e estejam aí como a Júlia, para contar a história”, pontuou.



Alívio

No início de maio, Ana Rita Ruas entrou em trabalho de parto e recorreu a um pronto-atendimento na cidade. Foi atendida, liberada e voltou para casa. Mas a bolsa se rompeu e, de volta à unidade de saúde, a gestante soube que estava com uma infecção. Acabou levada para outro hospital, onde foi submetida a uma cesárea. A bebê, Grazielly, foi transferida para a UTI neonatal do Mário Ribeiro, o que deu tranquilidade à mãe.

Para o coordenador da UTI Adulto, o médico Dayson Salvino, o impacto da abertura de novos leitos de terapia intensiva no Norte de Minas é grande. Segundo ele, há uma defasagem de cerca de 40 leitos nos serviços da região.

A secretária de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, afirmou que é um desafio fazer a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e que o serviço inaugurado levará alento à população.