Mais de 50 pessoas conseguiram realizar, no último fim de semana, cirurgia de catarata no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, em Montes Claros. Também foram atendidos 140 pacientes que retornaram após se submeterem ao procedimento em outras ações de cirurgia programada.

Desde março deste ano as cirurgias de catarata vêm sendo realizadas no hospital e devem se estender até meados de dezembro. Até o momento, 533 procedimentos foram feitos, contribuindo para a redução da fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade e região. Ao todo, 2.361 cirurgias desse tipo já foram realizadas no hospital.

Para se submeterem ao procedimento, os pacientes precisam passar por uma triagem em algum posto de saúde do município. Se houver necessidade da intervenção cirúrgica, são encaminhados para o Mário Ribeiro.

De acordo com a diretora assistencial do HC, Juliana Paulino, “as cirurgias programadas de catarata têm o foco de diminuir as filas de espera do SUS e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Entre os meses de setembro e dezembro, temos uma escala para atender pessoas de todo o Norte de Minas, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde”.

“Os procedimentos iniciam com exames para risco cirúrgico e consulta W. Depois, é feita a cirurgia e, por fim, as consultas de retorno”, explica Juliana. E completa: “para oferecer estes atendimentos, contamos com a equipe oftalmológica do HC e profissionais da Fundação Hilton Rocha, dirigida pela coordenadora de Oftalmologia do HC, dra. Ariadna Muniz”, finaliza a gestora.



REFERÊNCIA

O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira é reconhecido pela moderna estrutura e alto padrão tecnológico. Referência no atendimento humanizado, possui equipe qualificada e serviços diferenciados que fazem dele uma instituição ímpar na assistência social à saúde.

Inaugurado em julho de 2013, o HC recebeu o nome de dr. Mário Ribeiro da Silveira, médico que administrou Montes Claros de 1989 a 1992.