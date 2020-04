Em tempos de pandemia, hospitais e unidades de saúde têm se capacitado para proteger funcionários e pacientes. A biomédica Graciele Andrade, de 37 anos, que coordena atualmente o laboratório de análises clínicas do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira e laboratório da Funorte – campus Amazonas, afirma que, desde que o novo coronavírus apareceu na China, especialistas do país e do mundo têm destacado a necessidade de equipamentos de proteção individual e coletivos para profissionais da saúde.

“O HCMR, juntamente com as unidades de saúde de Montes Claros, está capacitando diariamente as equipes, elaborando fluxogramas constantemente para atender os pacientes na pandemia”, diz a biomédica.

De acordo com a coordenadora, o biomédico atua na pandemia para realização de exames laboratoriais que possam detectar o SARS N COV 2 e no envio de amostras para exames de PCR (que é o padrão ouro, coleta de Swab nasofaringe).

“Essa coleta é realizada pela enfermagem e enviada pelo laboratório. Esse exame é a pesquisa do vírus por amplificação do RNA do material genético. Tem também a imunocromatolografia, que é o teste rápido que detecta anticorpos IgM e IgG. Porém ainda estão em estudo alguns testes”, explica Graciele.



PNEUMONIA

Sobre o que o coronavírus tem de diferente dos demais vírus, a biomédica diz que é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. “É causada por uma nova espécie de coronavírus que provoca um tipo de pneumonia e que ainda não havia sido identificado em humanos”, afirma.

Graciele Andrade é formada em Biomedicina pela Funorte e pós-graduada em Vigilância Hospitalar pela Unimontes.

Hospitais de MOC recebem EPIs do governo de Minas

A Secretaria de Estado da Saúde de Minas (SES-MG) entregou quase 730 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) para hospitais de Montes Claros. Foram beneficiados com os produtos o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, a Santa Casa, o Aroldo Tourinho e o Hospital Universitário Clemente de Faria (HU). O material será utilizado por profissionais de saúde que atuam na linha de frente do atendimento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e que tenham suspeita de terem contraído a Covid-19.

Para os hospitais de Montes Claros, a distribuição dos EPIs ficou da seguinte forma: Santa Casa (301,2 mil); Universitário Clemente de Faria (161,9 mil); Aroldo Tourinho (135,2 mil) e Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (130,7 mil). Entre os EPIs entregues aos hospitais estão máscaras descartáveis tripla face; máscaras N–95 utilizadas por médicos e enfermeiros em ambientes de assistência a pacientes; aventais descartáveis para realização de procedimentos; luvas de látex e aventais descartáveis manga longa.