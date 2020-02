O Hospital das Clínicas Mário Ribeiro (HCMR) promoveu o primeiro Carnaval para pacientes, na última quarta (20). A proposta da Direção Assistencial e da Coordenação de Enfermagem, responsáveis pelo evento, foi levar esperança, alegria e descontração aos pacientes internados na clínica médica e aos seus acompanhantes.

A confraternização contou com a participação de enfermeiros, colaboradores, professores e acadêmicos. Durante ação, a preceptora e alunos do curso de Fisioterapia fizeram uma dinâmica do abraço, que emocionou diversos pacientes.

“Eu adorei a experiência que tive hoje. Às vezes, estamos tristes e algo, como aconteceu aqui, consegue melhorar nossa autoestima. Podemos estar sentindo dor, mas quando vemos uma turma tão animada, levanta nosso astral e nos faz nos sentir bem. Nunca tinha presenciado uma ação nesse sentido e amei muito participar”, contou a paciente Terezinha Bezerra, de 63 anos.



EMOÇÕES

De acordo com a diretora assistencial do HCMR, Juliana Paulino, o carnaval do HC foi um sucesso “Foi um evento organizado que teve o objetivo de levar alegria aos pacientes e colaboradores. Geralmente, o paciente não tem acesso a comemorações festivas e nosso intuito é proporcionar isso a eles. Queremos não somente cuidar fisicamente, mas também emocionalmente, por meio da humanização. Percebemos que muitos se emocionaram com a confraternização; isso prova que alcançamos a expectativa de levar esperança e partilhar alegria”, explicou.

A humanização é uma das principais características da assistência no HCMR, algo praticado tanto por profissionais quanto pelos acadêmicos.