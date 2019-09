O mês de agosto foi de impacto para diversos municípios do Norte de Minas com ações de mobilização de população. O temas abordados foram de prevenção e vacinação contra o sarampo; combate a focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti; cuidados preventivos contra leishmaniose, chagas, esquistossomose, além do incentivo à alimentação saudável e à prática de atividades físicas.

As secretarias municipais de saúde que coordenaram todas as ações, com o apoio de vários outros órgãos municipais e entidades representativas de diversos segmentos da sociedade civil. O intuito era sensibilizar estudantes e a população como um todo para os cuidados com a saúde.

Agna Soares da Silva Menezes, que coordena o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e de Saúde do Trabalhador da Regional de Saúde de Montes Claros, pontuou sobre como é importante alertar toda a comunidade. “Com ações realizadas regularmente a população cria o hábito para os cuidados contínuos com a saúde e, com isso, é possível reduzir as demandas que chegam às unidades básicas de saúde e a outros serviços de maior complexidade”, observa a coordenadora.

Frente ao crescimento no número dos casos de sarampo no país. Monte Azul, Norte de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul durante o mês de agosto promoveu ações de incentivo à vacinação contra a doença nas comunidades de Pajeú e Rebentão.

Todas as atividades ocorreram nas Unidades de Saúde da Família – (USF). Nelas foram desenvolvidas ações de sensibilização da população para o combate ao tabagismo; controle do colesterol por meio de alimentação saudável e prevenção a acidentes do trabalho. Dentro da Academia da Saúde foram desenvolvidas ações voltadas para o incentivo à prática de atividades físicas Já nas escolas foram ministradas palestras sobre prevenção das violências.

O incentivo à prática de atividades físicas depertou o interesse de idosos residentes no município de Gameleiras. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde deslocaram os interesados para realzarem atividades na praça central.

Quem liderou as ações em prol da saúde de crianças, jovens e adultos foi Catuti . As escolas e unidades básicas de saúde foram os loais escolhidos para ministrar palestras, que destacavam autoestima; alimentação saudável; combate ao trabagismo e prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, entre elas dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. Profissionais de saúde também realizaram exames oftalmológicos em estudantes. O intuito é identificar crianças que necessitam de assistência.

Porteirinha, através da Secretaria Municipal de Saúde, manteve a tradição de, mensalmente, realizar diversas atividades de mobilização da população voltadas para os cuidados com a saúde. Com o tema “Raiva: Mantenha essa doença longe do seu melhor amigo”, profissionais de saúde ministraram palestras para estudantes sobre a importância da prevenção da doença e a necessidade de vacinação de cães e gatos.

Em Montes Claros, município polo da macrorregião de saúde do Norte de Minas, a Secretaria de Saúde manteve a realização de várias ações de mobilização. Em escolas, na região central da cidade e em locais de maior movimento nos bairros Maracanã, Lourdes, Planalto, Vilage do Lago 2 e Industrial III, foram realizadas palestras e exposições sobre combate ao Aedes aegypti e pragas urbanas; prevenção de doenças como leishmaniose, chagas e esquistossomose.

*Com Secretaria de Saúde de Minas Gerais