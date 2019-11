A oficina de formação de tutores para implementação, no Norte de Minas, da Estratégia Nacional Amamenta e Alimenta Brasil foi iniciada ontem, em Montes Claros. Trinta profissionais de saúde atuantes em 16 municípios e especialistas que são referências técnicas da superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS) e das regionais de Pirapora e Unaí, participam da capacitação.

Os tutores são os pilares da Estratégia Nacional e deverão apoiar o planejamento, o acompanhamento e/ou fortalecimento das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de forma contínua.

A oficina é realizada pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O objetivo da Estratégia é qualificar o processo de trabalho da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos.

Entre outras ações, a Estratégia visa reduzir as práticas desestimuladoras da amamentação e alimentação complementar saudável nas UBS.