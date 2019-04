O fechamento da farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Atlântida, em Montes Claros, penaliza os moradores da região. Idosos, portadores de doenças como diabetes e hipertensão, cujo tratamento exige medicação de uso contínuo, têm sido obrigados a caminhar mais de dois quilômetros para receber os remédios.

Questionada por O NORTE sobre o motivo do fechamento da unidade, a prefeitura, até o fechamento desta edição, não respondeu. O orçamento do município para a saúde em 2019 é de R$ 89,6 milhões. Sem contar que a maior parte do recurso para a farmácia básica é repassada pelo governo federal.

A farmácia da UBS da Vila Atlântida distribuía gratuitamente, com recursos vindos do Ministério da Saúde, 200 tipos de medicamentos à população – na totalidade, carente.

A unidade fica na rua Quincas Souto, em prédio que ainda atende reduzido número de pacientes e em péssimo estado de conservação.

Com o fechamento da farmácia, os usuários são obrigados a saírem de receita na mão para procurar remédios em bairros distantes. Caso de Vanderlice Soares, moradora da rua “A”, na Vila Atlântida.

Ela afirma não entender os critérios utilizados pela administração municipal para determinar o fechamento da farmácia. “Era bom quando funcionava aqui. Peguei muito medicamento tanto para mim como para minhas três filhas. Os médicos prescreviam e tínhamos acesso facilitado”, lembra. “Hoje, tenho que ir buscar medicamentos nas UBS dos bairros Santos Reis e Eldorado, uma distância muito grande para caminhar. E todo mundo aqui precisava da farmácia”, diz Vanderlice.



DIFICULDADES

Ex-parteira no distrito de Aparecida do Mundo Novo, Maria Do Carmo Gonçalves reside há dez anos na rua Calu Peixoto, na Vila Atlântida. Com 68 anos e hipertensa, ela conta que com o fechamento da farmácia no bairro tem encontrado dificuldade para conseguir a medicação controlada, além dos remédios prescritos para os cinco filhos e oito netos.

Sem opção, é obrigada a andar mais de dois quilômetros até a unidade de saúde no bairro Santos Reis. “É ruim porque aqui na Vila é bem pertinho. Então, resta esperar a reativação da farmácia”, diz, esperançosa.