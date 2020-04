A pandemia do coronavírus tem deixando o “clima pesado” em todo o mundo. Profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença não estão imunes, pelo contrário, estão ainda mais expostos ao risco de contaminação. Assim, como quem está em casa, eles também têm medo e lidam diariamente com pacientes possivelmente infectados.

Para amenizar o desgaste psicológico e físico desses profissionais nesse momento difícil para a saúde, alunos do 6º ano 9º anos da Escola Adventista enviaram 280 cartas com palavras de motivação e agradecimento aos profissionais dos hospitais das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, Aroldo Tourinho, Santa Casa e Universitário. Exemplares do livro “A Maior Esperança” também foram distribuídos.

Demonstrando empatia e emoção, Nicolle, de apenas 13 anos, estudante do 9º ano, sensibilizada com a atual situação, escreveu em um trecho da carta: “médicos, enfermeiros, técnicos, e todos que trabalham nos hospitais, vocês são o orgulho da nossa nação. Continuem mostrando a todos que ‘nem todo herói usa capa’. Alguns usam jalecos ou somente arriscam sua vida em favor do próximo. Meu muito obrigado, de todo o meu coração”.



EMOÇÃO

Colaboradores e direção do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro se emocionaram com a homenagem e demonstraram gratidão pela iniciativa.

Segundo a diretora assistencial do hospital, Juliana Paulino, “este projeto representa um grande reconhecimento ao trabalho realizado pelos profissionais da saúde. Ficamos emocionados e agradecidos por tamanha homenagem”, disse a gestora.



O PROJETO

Eliel Nunes, professor de Língua Portuguesa e Literatura, explica que a ação (projeto) não se resumiu a palavras escritas por crianças e adolescentes, mas sim, esperança, motivação e “combustível” para os profissionais que trabalham nas instituições hospitalares.

Ele conta que a ideia da ação surgiu durante conversa sobre a situação atual, quando foi desafiado pela direção da escola a desenvolver algum projeto com os alunos neste período de quarentena.

“No dia seguinte, resolvi dar uma aula aos alunos sobre carta aberta. No mesmo instante, passei a atividade para todas as turmas fazerem uma carta aberta aos profissionais da saúde. Enviei uma das cartas à coordenadora pedagógica, ela se emocionou e me perguntou o que eu achava de darmos um jeito de dar algumas para algum hospital. Resolvemos crescer a ideia e levamos as cartas para todos os hospitais da nossa cidade”, explica o professor.

Para Eliel, as letras, quando usadas como canal de benesses a quem precisa, podem transformar o mundo inteiro. “Formei em Letras. Vi as muitas teorias e seus teóricos e filósofos. Li muito, mas é nas ruas, nos presídios e hospitais é que realmente fazem diferença e expõem seus verdadeiros significados, ou seja, quando as praticamos. Este projeto, nem deu tempo para darmos um nome, apenas um título: ‘Carta aberta aos profissionais da saúde’. Trouxe e levou vida. A quem? A mim, aos alunos, aos pais, à direção acadêmica e, por enquanto, aos profissionais da saúde. Por enquanto, pois levará à casa deles também”, observa Nunes.



GRATIDÃO

Diretora da Escola Adventista, Cristina Neiva afirma que “o sentimento é de gratidão por cada um que trabalha nos diferentes setores de um hospital. Que as cartas escritas pelos nossos alunos possam motivar ainda mais estes nossos heróis”, diz.

Já a coordenadora pedagógica da Escola Adventista, Elenciria Oliveira da Cruz, enfatiza a importância da ação. “Colocar-se no lugar do outro e valorizar o trabalho desempenhado por estes valorosos profissionais, essa foi a forma que escolhemos para expressar o nosso muito obrigado em nome da Educação Adventista”, frisa.