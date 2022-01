Foi apenas o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 para as crianças em Montes Claros. No início da fila, aquelas com comorbidades ou deficiência permanente. Mas no Caic Maracanã, um dos três pontos de vacinação, garotos que foram ao local para jogar bola não escondiam a ansiedade para chegar a sua vez.

“Eu quero tomar a vacina e agradecer a Deus para não pegar nenhuma gripe e nenhuma outra doença. Estou muito feliz e tenho um irmão bebezinho que ainda não pode vacinar. Também todos os meus amigos estão animados para vacinar”, conta João Emanuel Honorato Santos, de 10 anos.

O município ainda não tem definida a data para imunizar as crianças tendo a idade como critério, mas a expectativa é a de que não demore. Hoje, a cidade deve receber mais uma remessa da dose pediátrica da Pfizer.

Em Montes Claros a vacinação acontece das 8h às 15h no Caic Maracanã, Caic Renascença e na Praça de Esportes. É necessário levar o cartão de vacina e o relatório de comorbidades. Pais ou responsáveis devem estar presentes.

“Eu acho importante tomar a vacina porque ela nos deixa mais protegidos contra a doença. Estou muito ansioso para tomar a vacina e todos meus amigos disseram que vão tomar”, diz Pedro Vinícius Machado, de 9 anos.

De acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Imunização de Montes Claros, Aline Lara, “as taxas de mortalidade e letalidade pela Covid na população infantil brasileira estão entre as mais altas do mundo”. Além disso, a doença em crianças pode causar a síndrome inflamatória multissistêmica. Aline ressalta que, de acordo com a Anvisa, com a aplicação de duas doses, a vacina é segura e eficaz. O imunizante apresentou 90% de eficácia em testes.

Nesta quinta-feira (20), Montes Claros vacina contra a Covid crianças de 5 a 11 anos que convivem com portadores de comorbidades. É necessário levar a declaração anexa ou fazer uma de próprio punho comprovando a comorbidade, e a presença dos pais ou responsáveis. A vacinação será no Caic Maracanã, Caic Renascença e Praça de Esportes, das 8h às 15h.

Em Janaúba, a vacinação começou na última terça-feira (18) e cerca de 18% das crianças com comorbidades receberam a primeira dose. A expectativa é a de que o percentual cresça no decorrer da semana, quando a imunização será estendida para as de comunidade quilombola. São cerca de 200 crianças, a maioria concentrada na região do distrito de Vila Nova dos Poções, onde a aplicação do imunizante ocorrerá hoje (20). Para sexta-feira (21) está programada a aplicação do imunizante em crianças com 11 anos, seguidas das que têm 10, 9 e assim subsequentemente até as de 5 anos de idade. O prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes, chama a população para se vacinar.