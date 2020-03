Minas se prepara para um possível cenário grave de epidemia de coronavírus. O Estado decretou situação de emergência em saúde pública devido ao aumento no número de casos da doença e um plano de contingência, especialmente para as próximas três semanas, está em desenvolvimento.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ainda não tem uma estimativa de quantos casos de coronavírus poderão ser diagnosticados nas próximas semanas em Minas, mas calcula um aumento em mais de dez vezes nas notificações durante este período.

A informação foi dada pela diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da SES-MG, Janaína Fonseca Almeida, que levou em conta os dados de evolução da doença em outros países. Até o momento, Minas tem dois casos confirmados, 22 descartados e 289 sob investigação – um deles em Curvelo, região Central do Estado.

A gestora garante, no entanto, que não há motivo para pânico. Janaína deixou claro que ações extremas como cancelamento de aulas e eventos só serão tomadas se houver uma determinação do Ministério da Saúde.

A diretora explicou que 80% dos casos devem ser leves, com tratamento domiciliar. Espera-se uma baixa taxa de letalidade entre os pacientes. “Nossa preocupação maior agora é com os idosos e pessoas que possuem comorbidade. Por isso que a campanha de vacinação começa no dia 23 de março primeiramente para os idosos, que mais adoecem pelo Influenza e podem ser acometidos pelo coronavírus”, explicou.



LEITOS

O Hospital das Clínicas Mário Ribeiro da Silveira, atualmente com 20 leitos de UTI, poderá ser utilizado em caso de situações de emergência para o coronavírus.

“Temos os leitos já em funcionamento e com capacidade para mais 20. A parte técnica está pronta e aguardamos o credenciamento para colocar os novos leitos em funcionamento”, disse a gestora do hospital, Adriana Paculdino, durante encontro com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Pereira, e representantes de hospitais de Montes Claros, na manhã de ontem.

O secretário visitou o Norte de Minas com o objetivo de mapear as unidades hospitalares para o caso de emergência diante de uma epidemia do coronavírus. De acordo com o gestor, desde 10 de janeiro equipes de vigilância de todas as regionais estão sendo treinadas para dar atenção à doença que tem afetado todo o mundo.



ADAPTAÇÃO

“Estamos dimensionando a rede e preparando o que é possível abrir de CTIs novos no Estado. Além disso, estamos fazendo o processo de compras para poder fornecer equipamentos de proteção individual e outros materiais utilizados na situação. Não há tempo de se construir nada. Efetivamente não vai dar. O que temos é que nos adaptar. Neste momento atual, estamos fazendo a sondagem para saber o que cada hospital pode oferecer”.

A princípio, o secretário descartou a suspensão de cirurgias eletivas no Estado, mas destacou que, em caso de necessidade, o governo vai intervir para que todos os leitos sejam disponibilizados para atendimento a pacientes com coronavírus.

Montes Claros conta com cerca de 70 leitos, distribuídos entre os hospitais Mário Ribeiro, Hospital Universitário, Prontosocor, Santa Casa, Aroldo Tourinho e Dílson Godinho, todos de atendimento do SUS.

“Neste momento, como não tem número grande de casos, não justifica parar, senão ficaríamos com os leitos parados sem assistência. Mas com este trabalho de conhecimento, nós conseguimos saber em qual lugar vamos conseguir abrir leito no momento que precisarmos”, ressalta o secretário.

Carlos Eduardo Pereira ressaltou que é preciso estar preparado. “Vamos fazer um aporte extra de recursos de acordo com cada necessidade. Neste momento, temos que fazer o máximo de investimento”, pontuou.