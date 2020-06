Três meses depois da primeira morte confirmada no Brasil, o novo coronavírus já superou, só em Minas, os óbitos por dengue, chikungunya e zika dos últimos quatro anos. As três doenças transmitidas pelo Aedes aegypti mataram 242 pessoas, de 2017 a maio deste ano. Já a Covid-19 tirou a vida de 481 mineiros até o momento.

Facilidade de transmissão, urgência de internações em muitos casos e falta de imunidade da população ajudam a explicar a letalidade maior da doença surgida na China. Além disso, são necessários mais estudos e protocolos para lidar com a infecção. Os especialistas garantem que só uma vacina poderá oferecer a total proteção.

“A mortalidade maior pela Covid se deve ao fato de ser uma doença muito nova, que nós ainda estamos aprendendo a lidar. Ela exige uma unidade de terapia intensiva e uma estrutura muito boa para atendimento”, observa o infectologista Carlos Starling.

Integrante do Comitê de Combate à Pandemia de Coronavírus em BH, o médico observa que, no caso da dengue, que também não pode ser ignorada pelas pessoas, já existem procedimentos definidos pelos órgãos de saúde.

SEM BAIXAR A GUARDA

Porém, mesmo com a letalidade menor das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes, a população não pode baixar a guarda. O alerta é do coordenador do programa de pós-graduação em Infectologia e Medicina Tropical da UFMG, Manoel Otávio da Costa Rocha, que é referência nacional no combate à dengue.

Ele enfatiza a importância de não haver desmobilização em relação às arboviroses em meio à escalada do novo coronavírus. “A vigilância epidemiológica é algo permanente. Temos que monitorar todas as infecções, não só as que estão aparecendo agora, mas as que têm potencial de surgimento”.

Rocha cita, como exemplo, a Doença de Chagas. “Nós a controlamos, mas se você desmobiliza o sistema de saúde e vigilância, o barbeiro sai da mata e invade sua casa novamente”.

Enquanto se espera uma vacina para a Covid-19 nos próximos meses, Rocha destaca que dengue, chikungunya e zika continuarão provocando mortes no país devido, principalmente, a questões sanitárias.

“Somente 50% dos brasileiros têm esgoto tratado. Se não fizermos nada que quebre as condições do vetor no peridomicílio (área externa) e domicílio, a dengue, que está aí há décadas, vai continuar”.