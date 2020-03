Montes Claros e o Norte de Minas não têm nenhum caso confirmado do coronavírus, mas a pandemia que se alastra pelo mundo já mudou os hábitos dos montes-clarenses e provocou a suspensão de aulas, eventos e reuniões que representem aglomeração, a exemplo do que já foi adotado no Estado.

As medidas estão sendo tomadas também após as informações de casos suspeitos na cidade e em municípios da região, como Januária, Pirapora e Porteirinha. Segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta segunda-feira, há quatro casos suspeitos em Montes Claros – além de um que já foi descartado – e um em Joaquim Felício.

Com medo da doença, a população correu em busca de máscaras e álcool em gel, fazendo com que esses produtos desaparecessem das prateleiras de farmácias e supermercados. Onde ainda é possível encontrá-los, é preciso desembolsar um valor bem mais alto do que antes.

Apesar da preocupação de várias autoridades de saúde e da população, a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, afirma que “não há motivo para que a população entre em pânico”.

No entanto, o município decretou, há dois dias, situação de emergência em saúde, em face ao avanço do Covid-19 em Minas. O documento, inclusive, proíbe o contato físico entre os servidores e o compartilhamento de talheres e copos.

Nesta segunda-feira, o procurador do Município, Otávio Rocha, declarou que as aulas serão suspensas nas escolas municipais.



CASOS

Minas Gerais soma seis casos comprovados e 420 sob suspeita. Outros 85 foram descartados. Nesta segunda-feira, o número de cidades com casos em investigação no Estado subiu: eram 62 no sábado e, agora, são 74. Os municípios com mais casos suspeitos são Belo Horizonte (153); Uberlândia (28); Contagem (24); Nova Lima (14); Juiz de Fora (11).

No país, de acordo com o boletim mais atualizado, divulgado às 15h50 de ontem pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 234 casos confirmados. Outros 2.064 estão em investigação e 1.624 foram excluídos. São Paulo está na frente, com 152 confirmações, seguido pelo Rio de Janeiro, com 31 casos atestados.



MAIS SUSPENSÃO

A reitoria da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), responsável também pela gestão do Hospital Universitário Clemente de Faria, suspendeu as aulas em todas as unidades até o dia 25.

O mesmo procedimento foi adotado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), que suspendeu as atividades no Sesi e no Senai em todo o Estado até 31 de março. O comunicado afirma que depois desta data as ações serão reavaliadas. A inauguração da sede da Fiemg, marcada para 1° de abril em Montes Claros, também foi adiada.